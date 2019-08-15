«Валлетта» — «Астана». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы казахский клуб «Астана» отправится в гости к мальтийской «Валлетте». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Валлетта» — «Астана».

«Валлетта»

«Валлетта» в новом сезоне проводила официальные матчи только на европейской арене, коих набралось на данный момент пять.

«Мальтийские львы» сперва провели четыре игры в Лиге чемпионов. На первом этапе отбора они из-за правила выездного гола прошли люксембуржский «Дюделанж»: 2:2 — в гостях и 1:1 — на своем поле.

На следующем этапе ЛЧ «лилейно-белых» выбил венгерский «Ференцварош». В Будапеште мальтийцы уступили со счетом 1:3, а на Мальте была зафиксирована ничья — 1:1.

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А первый матч в Лиге Европы закончился для клуба из Мальты разгромом. В Казахстане он крупно уступил «Астане» со счетом 1:5.

«Астана»

Чемпион Казахстана помимо еврокубковых матчей также проводит и игры внутреннего первенства, в котором он после 22 туров идет на второй позиции, с отставанием от лидера на один балл.

В отличии от своего предстоящего противника, «желто-синие» сразу прекратили борьбу в Лиге Чемпионов, проиграв на первом этапе квалификации румынскому «Клужу» — 1:0 и 1:3.

Переместившись в Лигу Европы клуб из города Нур-Султан расправился с «Санта-Коломой» из Андорры. Матч на пиринеях закончился 0:0, а в Казахстане «Астана» победила со счетом 4:1.

Прогноз на «Валлетта» — «Астана»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» в основное время предлагают — 1.60.

На викторию «Валлетты» дают — 5.30, ничья оценена — в 4.20.

Проход: «Валлетты» — 35.00.

«Астана» практически решила вопрос с выходом в следующий раунд, имея гандикап в четыре мяча. Исходя из этого, рекомендуем поставить на хозяев с форой, которые в этом евросезоне на своей арене еще не проигрывали. 0