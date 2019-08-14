«Нефтехимик» — «Ротор». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 14 августа 2019 года

«Нефтехимик»
«Нефтехимик», который по итогам прошлого сезона поднялся из второй лиги, в текущем розыгрыше ФНЛ после семи туров идет на девятом месте, имея на своем счету девять очков.
Нижнекамцы удачно стартовали в первом дивизионе, набрав в первых четырех турах восемь баллов — две победы и столько же ничейных результатов.
А вот в последних трех турах команда набрала всего лишь один пункт. Сперва «Нефтехимик» проиграл в Курске «Авангарду» (0:1) и дома «Текстильщику» (1:2), а в последнем туре в Красноярске сыграл вничью с «Енисеем» — 2:2.
Клуб из города Нижнекамск в трех домашних поединках еще не побеждал, дважды сыграв вничью и раз проиграв, забил три гола, а пропустил на один больше.
«Ротор»
«Ротор» закончил прошлый сезон в ФНЛ в середине турнирной таблицы, на 11-м месте. От зоны стыковых матчей он оказался на расстоянии четырех побед.
После семи туров текущего розыгрыша ФНЛ «сине-голубые» расположились на второй строке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 пунктов и отстают от лидера на один балл.
За минувшие три тура волгоградская команда набрала семь баллов, сыграв вничью на своей территории, но дважды победив в гостях. Мировая пришлась на игру с «Химками» (1:1), победы состоялись над «Краснодаром-2» и «Томью» (по 1:0).
В пяти выездных встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Ротор» добыл четыре виктории при одном ничейном результате, разница мячей — 8:1.
Последний раз эти команды играли в ФНЛ между собой в сезоне 2013/14. И тогда «Нефтехимик» дома победил 2:1, а в Волгограде была ничья — 0:0.
Прогноз на «Нефтехимик» — «Ротор»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 1.85, победа «Нефтехимика» — 4.40, ничья — 3.35.
«Нефтехимик» на своей территории еще не уходил с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и в этой встрече нижнекамцы забьют свой гол. 0