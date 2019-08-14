«Нефтехимик» — «Ротор». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 14 августа 2019 года

В среду, 14 августа, в восьмом туре перовой российской лиги нижнекамский «Нефтехимик» дома примет волгоградский «Ротор». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ротор».

«Нефтехимик»

«Нефтехимик», который по итогам прошлого сезона поднялся из второй лиги, в текущем розыгрыше ФНЛ после семи туров идет на девятом месте, имея на своем счету девять очков.

Нижнекамцы удачно стартовали в первом дивизионе, набрав в первых четырех турах восемь баллов — две победы и столько же ничейных результатов.

А вот в последних трех турах команда набрала всего лишь один пункт. Сперва «Нефтехимик» проиграл в Курске «Авангарду» (0:1) и дома «Текстильщику» (1:2), а в последнем туре в Красноярске сыграл вничью с «Енисеем» — 2:2.

Клуб из города Нижнекамск в трех домашних поединках еще не побеждал, дважды сыграв вничью и раз проиграв, забил три гола, а пропустил на один больше.

«Ротор»

«Ротор» закончил прошлый сезон в ФНЛ в середине турнирной таблицы, на 11-м месте. От зоны стыковых матчей он оказался на расстоянии четырех побед.

После семи туров текущего розыгрыша ФНЛ «сине-голубые» расположились на второй строке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 пунктов и отстают от лидера на один балл.

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За минувшие три тура волгоградская команда набрала семь баллов, сыграв вничью на своей территории, но дважды победив в гостях. Мировая пришлась на игру с «Химками» (1:1), победы состоялись над «Краснодаром-2» и «Томью» (по 1:0).

В пяти выездных встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Ротор» добыл четыре виктории при одном ничейном результате, разница мячей — 8:1.

Последний раз эти команды играли в ФНЛ между собой в сезоне 2013/14. И тогда «Нефтехимик» дома победил 2:1, а в Волгограде была ничья — 0:0.

Прогноз на «Нефтехимик» — «Ротор»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 1.85, победа «Нефтехимика» — 4.40, ничья — 3.35.

«Нефтехимик» на своей территории еще не уходил с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и в этой встрече нижнекамцы забьют свой гол. 0