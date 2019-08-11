«Лилль» — «Нант». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч чемпионата Франции 11 августа 2019 года

11 августа в 16:00 по московскому времени в Лилле состоится матч между «Лиллем» и «Нантом». Это будет поединок первого тура французской Лиги 1, который состоится на стадионе «Пьер-Моруа». Прогноз на «Лилль» — «Нант».

«Лилль»

По итогам минувшего сезона «Лилль» неожиданно стал второй командой страны. Грамотная работа клубного менеджмента позволила опередить более богатых «Лион» и «Марсель».

Закономерно, что такой успех повлек за собой потерю ключевых исполнителей этим летом. Команда лишилась четверых ведущих исполнителей — Николя Пепе, Тиаго Мендеса, Юссуфа Коне и Рафаэла Леао.

В межсезонье «Доги» провели семь контрольных поединков, три из которых были победными. Тем не менее, два матча перед стартом сезона в Лиге 1 против «Сельты» (0:1) и «Ромы» (2:3) обернулись поражениями.

«Нант»

В прошлой кампании французского первенства «Нант» занял 12-е место. Команда показала себя классическим середняком, не сражаясь за еврокубки и избежав необходимости бороться за выживание.

Летом коллектив провел шесть контрольных поединков, в четырех из которых победил. Единственное поражение с минимальным счетом клубу нанес «Брест».

Новый сезон «Канарейки» встречают в не лучшей ситуации: Вахид Халилходжич ушел с поста рулевого в начале этой недели из-за конфликта с президентом Вальдемаром Китой по поводу ухода ряда игроков этим летом.

Новым наставником стал Кристиан Гуркюфф.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0