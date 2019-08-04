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    «Лидс» с первых туров заявит о себе?

    «Бристоль Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 1.43) и ставки на матч Чемпионшипа 4 августа 2019 года

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    Прогноз на «Бристоль Сити» — «Лидс»
    Марсело Бьелса
    В воскресенье, 4 августа, в первом туре первенства первой английской лиги «Бристоль Сити» на своей территории сыграет с «Лидсом». Начало поединка — в 18:30 мск. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Лидс».

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» закончил прошлый розыгрыш Чемпиншипа на восьмой строке, отстав всего лишь на четыре очка от зоны плей-офф.

    В 46 поединках минувшего первенства «зарянки» победили в 19 из них, 13 раз они играли вничью и 14 игр проиграли, разница мячей в этих встречах — 59:53.

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    В предсезонной подготовке «красно-белые» провели шесть контрольных встреч, в которых четырежды выиграли и дважды проиграли. В последнем спарринге они были разгромлены «Кристал Пэлас» со счетом 0:5.

    «Лидс»

    «Лидс» в прошедшем Чемпионшипе по итогам регулярного сезона занял третье место, отстав от второй позиции, которая дает право на прямое повышение, на шесть пунктов.

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    46 матчей регулярки принесли «павлинам» 25 викторий, восемь ничейных результатов и 13 поражений, отношение мячей в этих играх — 73:50.

    В полуфинальной стадии плей-офф «белые» проиграли 2-матчевую дуэль «Дерби Каунти». В гостях «Лидс» победил со счетом 1:0, но дома уступил 2:4 и отложил мечту о АПЛ на следующий сезон.

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    • В межсезонье подопечные Марсело Бьелсы провели пять контрольных встреч. Трижды победили в них и по разу проиграли и сыграли вничью. Перед стартом Чемпионшипа они разошлись миром с итальянским «Кальяри» — 1:1.

    Игры минувшего розыгрыша первенства первой лиги принесли две победы «Лидсу» — 2:0 и 1:0.

    Прогноз на «Бристоль Сити» — «Лидс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лидса» предлагают — 2.30.

    На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.35.

    Прогнозируем, что «павлины», которые и в этом сезоне будут бороться за повышение в классе, могут рассчитывать на очки в этой игре. 0

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    «Бристоль Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 1.43) и ставки на матч Чемпионшипа 4 августа 2019 года. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.43
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