«Бристоль Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 1.43) и ставки на матч Чемпионшипа 4 августа 2019 года

В воскресенье, 4 августа, в первом туре первенства первой английской лиги «Бристоль Сити» на своей территории сыграет с «Лидсом». Начало поединка — в 18:30 мск. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Лидс».

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» закончил прошлый розыгрыш Чемпиншипа на восьмой строке, отстав всего лишь на четыре очка от зоны плей-офф.

В 46 поединках минувшего первенства «зарянки» победили в 19 из них, 13 раз они играли вничью и 14 игр проиграли, разница мячей в этих встречах — 59:53.

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В предсезонной подготовке «красно-белые» провели шесть контрольных встреч, в которых четырежды выиграли и дважды проиграли. В последнем спарринге они были разгромлены «Кристал Пэлас» со счетом 0:5.

«Лидс»

«Лидс» в прошедшем Чемпионшипе по итогам регулярного сезона занял третье место, отстав от второй позиции, которая дает право на прямое повышение, на шесть пунктов.

46 матчей регулярки принесли «павлинам» 25 викторий, восемь ничейных результатов и 13 поражений, отношение мячей в этих играх — 73:50.

В полуфинальной стадии плей-офф «белые» проиграли 2-матчевую дуэль «Дерби Каунти». В гостях «Лидс» победил со счетом 1:0, но дома уступил 2:4 и отложил мечту о АПЛ на следующий сезон.

В межсезонье подопечные Марсело Бьелсы провели пять контрольных встреч. Трижды победили в них и по разу проиграли и сыграли вничью. Перед стартом Чемпионшипа они разошлись миром с итальянским «Кальяри» — 1:1.

Игры минувшего розыгрыша первенства первой лиги принесли две победы «Лидсу» — 2:0 и 1:0.

Прогноз на «Бристоль Сити» — «Лидс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лидса» предлагают — 2.30.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.35.

Прогнозируем, что «павлины», которые и в этом сезоне будут бороться за повышение в классе, могут рассчитывать на очки в этой игре. 0