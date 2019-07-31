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    В матче «Карабах» — «Дандолк» много голов не забьют

    «Карабах» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги чемпионов 31 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Карабах» — «Дандолк»
    Первый матч завершился со счетом 1:1
    31 июля футбольный клуб «Карабах» примет дома ирландскую команду «Дандолк». Матч состоится в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это будет ответная игра. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Старт второго поединка в 20:00 по мск. Прогноз на «Карабах» — «Дандолк».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 31 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 7.50
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    «Карабах»

    После первой встречи «Карабах» имеет небольшое преимущество, от которого азербайджанскому коллективу нужно отталкиваться в следующем матче, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд.

    К слову, «скакуны» еще ни разу в своей истории не попадали в финальную часть Лиги чемпионов или Лиги Европы. Клуб регулярно выступает в квалификации, однако именно там постоянно и заканчивается еврокубковый поход команды.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Хозяева хорошо отдохнули перед предстоящим поединком. На восстановление «Карабаху» дали целую неделю, поскольку в чемпионате клуб еще не начал свое выступление.

    В прошлом раунде «черно-белые» тоже сыграли вничью, только дома, а вот на выезде они уже смогли добиться положительного результата. Главным преимуществам футболистов из Азербайджана станет перевес в один мяч благодаря голу на выезде и домашние трибуны.

    «Дандолк»

    Ирландцам придется больше активничать, поскольку они на данный момент они уступают. Соответственно на это потребуется больше энергии. Однако стоит отметить, что перед выездом в Агдам «Дандолк» провел матч в чемпионате Ирландии. В гостях The Lilywhites обыграли «Сент-Патрикс» со счетом 0:1.

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    Вообще в этом розыгрыше ЛЧ футболистам «Дандолка» приходится несладко. К примеру, в прошлом раунде они с трудом прошли ФК «Ригу». Выиграть удалось лишь во втором выездном матче, при этом в серии пенальти. Так что сил за последнее время команда затратила немало.

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    • В ЛЧ дальше второго квалификационного раунда гости не заходили. Также можно добавить, что в последних 6 выступлениях на этом турнире команда играла вничью. Уже седьмую встречу кряду в ЛЧ клуб сохраняет тенденцию на малое количество забитых голов ТМ 2.5.

    Прогноз

    1.60 и 6.40 дают на победу одной и другой команды. На ничью установлен коэффициент 3.70.

    Безусловно «Карабах» находится в выигрышной ситуации. Хозяева больше отдыхали и при этом они имеют преимущество по голам. Тем не менее всем известен бойцовский дух ирландцев. Болельщиков явно ожидает знатная битва.

    Мы считаем, что в матче будет забито меньше трех голов. «Скакуны» не станут сильно рисковать с первых минут, поэтому «Дандолку» придется долгое время вскрывать их оборону. Возможно, что на табло даже будут гореть нули. Вариант «тотал меньше 2» предлагается с коэффициентом 1.93. 0

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    «Карабах» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги чемпионов 31 июля 2019 года. Прогноз на «Карабах» — «Дандолк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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