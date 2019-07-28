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    МКЧ: «Бенфика» будет претендовать на победу в турнире

    «Милан» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 28 июля 2019 года

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    Прогноз на «Милан» — «Бенфика»
    Игроки «Бенфики»
    В рамках Международного кубка чемпионов 28 июля встретятся итальянские «Милан» и «Бенфика». Матч пройдет на «Джилетт Стэдиум» в Фоксборо. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Бенфика».

    «Милан»

    Летом «Милан» возглавил Марко Джампаоло, который сменил на этом посту Дженнаро Гаттузо. И пока команде нужно время, чтобы понять требования нового главного тренера.

    Летом «Милан» усилил защитник «Реала» Тео Эрнандес, а у «Эмполи» были куплены хавбеки Раде Крунич и Исмаэль Беннасера. Также «россонери» выкупили у «Аталанты» контракт Франка Кэссиэ.

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    В то же время арендное соглашение Тьемуэ Бакайоко подошло к завершению, и игрок вернулся в «Челси». А в статусе свободного агента команду покинули Кристиан Сапата, Рикардо Монтоливо и Иньяцио Абате.

    В первом матче Международного кубка чемпионов «Милан» минимально проиграл «Баварии» — 0:1.

    «Бенфика»

    «Бенфика», которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Португалии, в межсезонье выглядит довольно убедительно.

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  • 23/07/2019

    • До МКЧ «орлы» в межсезонье сыграли в двух товарищеских встречах: сначала уступили бельгийскому «Андерлехту» (1:2), а затем разгромили португальскую «Академику» — 8:0.

    В первом матче на Международном кубке чемпионов «Бенфика» крупно обыграла мексиканскую «Гвадалахару» со счетом 3:0. Во втором матче на турнире была обыграна «Фиорентина» — 2:1.

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    После двух матчей «Бенфика» является одним из лидеров МКЧ и может претендовать на победу в турнире.

    Что касается трансферной компании команды, то летом «Бенфика» выручила 126 миллионов евро на продаже Жоао Фелиша. Подписать «орлам» удалось нападающего «Реала» Рауля де Томаса, а также форварда «Наполи» Карлоса Винисиуса.

    Прогноз

    На победу «Милана» в этой встрече по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 2,76, на ничейный исход — 3,75, а на победу «Бенфики» — 2,39.

    На победу «Милана» в матче в основное время или в серии пенальти можно поставить с коэффициентом 2,08, тогда как на «Бенфику» — 1,75.

    Наш прогноз на матч — победа «Бенфики» в матче с коэффициентом 1,75. 0

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    «Милан» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 28 июля 2019 года. Прогноз на «Милан» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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