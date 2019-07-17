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    «Фиорентина» разберется с кризисными мексиканцами

    «Фиорентина» — «Гвадалахара». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 17 июля 2019 года

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Фиорентину
    Прогноз на «Фиорентина» — «Гвадалахара»
    Винченцо Монтелла
    В среду, 17 июля, в первом матче Международного кубка чемпионов итальянская «Фиорентина» встретится с мексиканской «Гвадалахарой». Начало поединка — в 04:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Гвадалахара».

    «Фиорентина»

    Итальянская команда прошлый сезон однозначно захочет забыть. Итоговое 16-е место явно не соответствует амбициям клуба.

    «Фиалки» вели постоянную борьбу за выживание, а в концовке сезона умудрились проиграть «Ювентусу» (1:2), «Сассуоло» (0:1), «Эмполи» (0:1), «Милану» (0:1) и «Парме» (0:1).

    Столь удивительная серия была прервана нулевой ничьей с «Дженоа», которая позволила остаться в элите. Стоит все-таки отметить, что команда Винченцо Монтеллы периодически показывала неплохую игру, но катастрофическая реализация и невезение оставляли коллектив с нулем.

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    Серьезных трансферов у «фиалок» не было. Более того, «Нант» арендовал основного голкипера команды Альбана Лафона, а МЮ может купить защитника Николу Миленковича.

    Недавно «Фиорентина» провела занимательный товарищеский матч со сборной города Валь-ди-Фасса и разгромила соперника со счетом 21:0.

    «Гвадалахара»

    Весной прошлого года команда сумела выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ — в финале мексиканцы встречались с «Торонто». Команды обменялись победами по 2:1, а в серии пенальти трофей взяла «Гвадалахара» — 4:2.

    С тех пор в стане «козлов» многое изменилось в худшую сторону. Подопечные Хосе Сатурнино Кардосо даже не смогли выйти в плей-офф Апертуры.

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    Зимой был Клубный чемпионат мира, на котором мексиканцы сначала уступили японской «Касиме» (2:3), а затем в поединке за пятое место в серии пенальти проиграли «Эсперансу» — 1:1, 5:6 по пенальти.

    В минувшем сезоне Клаусуры подопечные Томаса Боя заняли 14-е место и были далеки от плей-офф, потерпев девять поражений при трех ничьих и пяти победах.

    Прогноз

    «Гвадалахара» переживает не лучшие времена, клуб не думает сейчас о каких-то трофеях. «Фиорентина», в свою очередь, оставила позади сложный прошлый сезон и осталась в Серии А — это главное.

    Тем не менее, у «фиалок» в игровом плане не все так плохо, как у соперника. Серьезных потерь в составе нет, а класс игроков выше, чем у мексиканцев. Предлагаем поставить на победу «Фиорентины» с форой -1,5 гола. 0

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    «Фиорентина» — «Гвадалахара». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 17 июля 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Гвадалахара». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
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