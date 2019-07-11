Мадагаскар — Тунис. Прогноз и ставки на матч Кубка Африки 11 июля 2019 года

В четверг, 11 июля, в поединке 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Мадагаскара сыграет с национальной командой Туниса. Поединок, который состоится в Каире, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на Мадагаскар — Тунис.

Мадагаскар

«Бареа-зебу» впервые вышли в финальную стадию крупного турнира — раньше ни в КАНе, ни в чемпионате мира команда не участвовала.

Но на дебютном турнире подопечные Николя Дюпюи проявляют себя отлично, выиграв свою группу и опередив там помимо Бурунди (1:0) и Гвинеи (2:2), еще и серьезную команду — Нигерию (2:0).

В 1/8 финала Мадагаскар вел в счёте 2:1 против ДР Конго до 90-й минуты, но после последнего в матче углового не усмотрел за Мбемба и тот головой, между ног вратарю, забил гол.

Вратарь загладил свою вину в серии пенальти, дважды не пропустив (4:2), и теперь дебютант Кубка Африки готов побороться за путевку в полуфинал.

Тунис

«Карфагенские орлы» считались одними из фаворитов еще до начала турнира, а после вылета Египта и Камеруна, их акции еще больше выросли в цене.

При этом, подопечные Алена Жиресса еще ни разу не победили в основное время по ходу КАН-2019.

В группе сборная заняла 2-ю строчку, набрав всего 3 очка. Тунисцы трижды сыграли вничью: с Анголой (1:1), Мали (1:1) и Мавританией (0:0).

В 1/8 тунисцы повели в конце матча с Ганой, на 90-й минуте выпустили еще одного защитника, который срезал мяч в свои ворота (1:1). В серии пенальти «орлы» вырвали путевку в четвертьфинал — 5:4.

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В отборочной кампании на ЧМ-2002 команды играли в одной группе и «карфагенские орлы» дважды одолели Мадагаскар — 1:0 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа сборной Туниса — 1.80, победа сборной Мадагаскара — 5.25, ничья в основное время — 3.25.

Несмотря на статус фаворита, тунисцы выступают на турнире бледно. Мадагаскар играет в веселый, авантюрный футбол, но уже одолел несколько серьезных соперников. Дебютант вполне может совершить еще одно чудо.

Тунисцы пропустили в трех из 4 матчей. Мадагаскар без голов с поля еще ну уходил.

Тунисцы в атаке сильно зависимы от Хазри, в 4 матчах забив лишь 3 мяча. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «обе забьют» за 2,30. 0