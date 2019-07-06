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    Станет ли матч за Суперкубок России результативным?

    «Зенит» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.18) на тоталы в матче за Суперкубок России по футболу 6 июля 2019 года

    Прогнозы на Суперкубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Зенит» — «Локомотив»
    Сердар Азмун
    В субботу, 6 июля, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча, которая пройдет «ВТБ Арене» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Суперкубок 06 Июля 2019 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
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    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок, став в прошлом сезоне чемпионом российской Премьер-лиги.

    «Сине-бело-голубые» уверенно завоевали золотые награды, опередив ближайшего преследователя сразу на восемь очков.

    В межсезонье подопечные Сергея Семака провели четыре товарищеских матча, в которых обыграли «Вакер Инсбрук» (6:1), «Левски» (1:0), «Гонвед» (3:0) и «Црвену Звезду» (1:0).

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    Летом «Зенит» покинули Клаудио Маркизио, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Андрей Панюков, Юрий Лодыгин и Иван Новосельцев, зато вернулся из аренды Дмитрий Полоз.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок в статусе обладателя Кубка России. В решающем матче в борьбе за трофей «красно-зеленые» обыграли «Урал» (1:0).

    В чемпионате России «железнодорожники» финишировали вторыми и тоже, как и «Зенит», напрямую вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

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    В летних товарищеских матчах команда Юрия Семина обыграла «Аустрию Клагенфурт» (3:1) и «Злин» (4:2), а также сыграла вничью с «Жилиной» (0:0).

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    В межсезонье «Локомотив» выкупил у «Пари Сен-Жермен» Гжегожа Крыховяка, а также приобрел Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество чемпиону России: победа «Зенита» — 2.40, победа «Локомотива» — 3.10, ничья — 3.20.

    Результативной игры никто не ожидает, что в целом логично, учитывая старт сезона, в котором командам только предстоит набрать оптимальную форму.

    Предполагаем, что увидим осторожную игру, в которой чемпион и обладатель Кубка не будут сильно рисковать, поэтому предлагаем присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2» за 2.18.

    Альтернативной может стать ставка «тотал первого тайма меньше 1», которая принимается с коэффициентом 1.68. 0

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    «Зенит» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.18) на тоталы в матче за Суперкубок России по футболу 6 июля 2019 года. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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