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    Коста-Рика не даст легкой жизни Мексике

    Мексика — Коста-Рика. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 30 июня 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Прогнозы на сборную Мексики Прогнозы на сборную Коста-Рики
    Прогноз на Мексика — Коста-Рика
    Майрон Джордж
    В воскресенье, 30 июня, в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики сыграет с национальной командой Коста-Рики. Начало игры — в 04:30 по мск. Прогноз на Мексика — Коста-Рика.
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    Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала 30 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.60
  • 2
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    Мексика

    Сборная Мексики показала 100% результат на групповом этапе этого розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ.

    «Трехцветные» в первом матче турнира разгромили Кубу со счетом 7:0, затем обыграли сборную Канады (3:1), а в заключительном поединке группы одолели Мартинику — 3:2.

    Этими викториями мексиканцы продлили свою победную серию до семи встреч кряду. Перед континентальным первенством «зеленые» поочередно одолели Чили (3:1), Парагвай (4:2), Венесуэлу (3:1) и Эквадор (3:2).

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    • Последний раз 10-кратный победитель Кубка КОНКАКАФ уходил с поля без победы в ноябре 2018 года, когда в контрольном поединке проиграл сборной Аргентине со счетом 0:2.

    Коста-Рика

    «Лос Тикос» финишировали в своем квартете на второй позиции, набрав в трех встречах шесть баллов, пропустив на первую строку сборную Гаити.

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    Стартовали костариканцы в этом розыгрыше крупной победой над командой Никарагуа (4:0), во втором туре переиграли Бермудские острова (2:1), а в поединке за первое место в группе Б они проиграли сборной Гаити (1:2).

    Помимо этих игр 3-кратный победитель Золотого Кубка в 2019 году провел четыре товарищеские встречи, где трижды проиграл и один раз победил.

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    Одолеть удалось сборную Ямайки (1:0), поражения состоялись от команд США (0:2), Гватемалы и Перу (по 0:1).

    В октябре 2018 года эти команды проводили товарищескую встречу, в которой мексиканцы победили (3:2), а в отборе к ЧМ-2018 Мексика дома обыграла Коста-Рику (2:0), а в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз на Мексика — Коста-Рика

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Мексике. На ее победу в основное время предлагают — 1.40.

    На викторию сборной Коста-Рики дают — 9.30, ничья оценена — в 4.40.

    Проход: Мексики — 1.16; Коста-Рики — 5.20.

    Коста-Рика, даже несмотря на нынешнее свое состояние, должна дать бой фавориту. Предлагаем поставить на «лос тикос» с форой. 0

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    Мексика — Коста-Рика. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 30 июня 2019 года. Прогноз на Мексика — Коста-Рика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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