Мексика — Коста-Рика. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 30 июня 2019 года

В воскресенье, 30 июня, в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики сыграет с национальной командой Коста-Рики. Начало игры — в 04:30 по мск. Прогноз на Мексика — Коста-Рика.

Мексика

Сборная Мексики показала 100% результат на групповом этапе этого розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ.

«Трехцветные» в первом матче турнира разгромили Кубу со счетом 7:0, затем обыграли сборную Канады (3:1), а в заключительном поединке группы одолели Мартинику — 3:2.

Этими викториями мексиканцы продлили свою победную серию до семи встреч кряду. Перед континентальным первенством «зеленые» поочередно одолели Чили (3:1), Парагвай (4:2), Венесуэлу (3:1) и Эквадор (3:2).

Последний раз 10-кратный победитель Кубка КОНКАКАФ уходил с поля без победы в ноябре 2018 года, когда в контрольном поединке проиграл сборной Аргентине со счетом 0:2.

Коста-Рика

«Лос Тикос» финишировали в своем квартете на второй позиции, набрав в трех встречах шесть баллов, пропустив на первую строку сборную Гаити.

Стартовали костариканцы в этом розыгрыше крупной победой над командой Никарагуа (4:0), во втором туре переиграли Бермудские острова (2:1), а в поединке за первое место в группе Б они проиграли сборной Гаити (1:2).

Помимо этих игр 3-кратный победитель Золотого Кубка в 2019 году провел четыре товарищеские встречи, где трижды проиграл и один раз победил.

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Одолеть удалось сборную Ямайки (1:0), поражения состоялись от команд США (0:2), Гватемалы и Перу (по 0:1).

В октябре 2018 года эти команды проводили товарищескую встречу, в которой мексиканцы победили (3:2), а в отборе к ЧМ-2018 Мексика дома обыграла Коста-Рику (2:0), а в другом матче была ничья — 1:1.

Прогноз на Мексика — Коста-Рика

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Мексике. На ее победу в основное время предлагают — 1.40.

На викторию сборной Коста-Рики дают — 9.30, ничья оценена — в 4.40.

Проход: Мексики — 1.16; Коста-Рики — 5.20.

Коста-Рика, даже несмотря на нынешнее свое состояние, должна дать бой фавориту. Предлагаем поставить на «лос тикос» с форой. 0