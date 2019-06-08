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    Какой будет последняя репетиция Аргентины перед Копа Америка?

    Аргентина — Никарагуа. Прогноз (к. 2.05) и ставки на товарищеский матч 8 июня 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Аргентины
    Прогноз на Аргентина — Никарагуа
    Команды готовятся к континентальным турнирам
    В субботу, 8 июня, сборная Аргентины на своем поле примет команду Никарагуа в контрольном матче. Встреча, которая пройдет в Сан-Хуане, начнется в 03:10 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Никарагуа.

    Аргентина

    Сборная Аргентины готовится к стартующему в Бразилии чемпионату Южной Америки — Копа Америка. Последним контрольном поединком накануне турнира будет грядущая встреча.

    После неудачного ЧМ-2018 «альбиселестес» проводили только товарищеские матчи. За это время в восьми играх они потерпели лишь два поражения.

    Подопечные Лионеля Скалони сумели одержать пять побед, поэтому команда более-менее в порядке. В предыдущем поединке им удалось одолеть на выезде Марокко со счетом 1:0.

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    Никарагуа

    Своя подготовка у сборной Никарагуа, которую ожидает чемпионат Северной и Центральной Америки — Кубок КОНКАКАФ. Это также будет последняя контрольная игра для коллектива перед турниром.

    Соперниками команды в групповом этапе первенства будут Бермуды, Коста-Рика и Гаити.

    В предыдущих семи поединках она сумела записать в свой пассив только одно поражение — Гаити 0:2.

    Тем не менее, в этой же серии сборной удалось одержать четыре победы. В предыдущей встрече подопечные Генри Дуарте переиграли Барбадос со счетом 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают хозяев поля безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 56,00, а ничья — в 15,00.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 4,5 голов за 2,05. 0

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    Аргентина — Никарагуа. Прогноз (к. 2.05) и ставки на товарищеский матч 8 июня 2019 года. Прогноз на Аргентина — Никарагуа. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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