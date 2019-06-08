Аргентина — Никарагуа. Прогноз (к. 2.05) и ставки на товарищеский матч 8 июня 2019 года

В субботу, 8 июня, сборная Аргентины на своем поле примет команду Никарагуа в контрольном матче. Встреча, которая пройдет в Сан-Хуане, начнется в 03:10 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Никарагуа.

Аргентина

Сборная Аргентины готовится к стартующему в Бразилии чемпионату Южной Америки — Копа Америка. Последним контрольном поединком накануне турнира будет грядущая встреча.

После неудачного ЧМ-2018 «альбиселестес» проводили только товарищеские матчи. За это время в восьми играх они потерпели лишь два поражения.

Подопечные Лионеля Скалони сумели одержать пять побед, поэтому команда более-менее в порядке. В предыдущем поединке им удалось одолеть на выезде Марокко со счетом 1:0.

Никарагуа

Своя подготовка у сборной Никарагуа, которую ожидает чемпионат Северной и Центральной Америки — Кубок КОНКАКАФ. Это также будет последняя контрольная игра для коллектива перед турниром.

Соперниками команды в групповом этапе первенства будут Бермуды, Коста-Рика и Гаити.

В предыдущих семи поединках она сумела записать в свой пассив только одно поражение — Гаити 0:2.

Тем не менее, в этой же серии сборной удалось одержать четыре победы. В предыдущей встрече подопечные Генри Дуарте переиграли Барбадос со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают хозяев поля безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 56,00, а ничья — в 15,00.

Рекомендуем ставить на тотал больше 4,5 голов за 2,05. 0