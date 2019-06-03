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    Кто выиграет чисто африканское противостояние?

    Сенегал U-20 — Нигерия U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 3 июня 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Сенегала Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз на Сенегал U-20 — Нигерия U-20
    Сенегал выиграл свою группу
    На молодежном чемпионате мира по футболу (U-20), который проходит в Польше, 3 июня встретятся сборные Сенегала и Нигерии. Матч команд пройдет на «Городской стадион» в Лодзи. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на Сенегал U-20 — Нигерия U-20.

    Сенегал U-20

    По итогам первых двух туров сборная Сенегала имела стопроцентный результат. Сперва в первом матче она разгромила Таити со счетом 3:0, а затем победила Колумбию 2:0.

    Картину ухудшила ничья против команды Польши — 0:0. Тем не менее, этот результат все равно позволил африканцам выиграть квартет с семью очками.

    На минувшем чемпионате мира, который прошел в Южной Корее в 2017 году, сенегальцы прекратили выступление на стадии 1/8 финала, проиграв на том этапе Мексике (0:1). Лучшим их достижением является четвертое место в 2015 году.

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    Нигерия U-20

    Сборная Нигерии успешно стартовала на молодежном чемпионате мира, разгромив команду Катара (4:0). Среди прочих в воротах соперника расписался представитель «Манчестер Сити» Том Деле-Баширу.

    Во втором туре подопечные Пола Айгбогуна потерпели поражение от команды США (0:2). Два гола в рамку Олавале Оремаде отправил Себастьян Сото.

    Команде не удалось выиграть группу D, поскольку в заключительном туре она свела вничью матч против Украины — 1:1. Тем не менее, выйти в плей-офф удалось с третьей строчки.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Сенегалу, коэффициент на победу которого равен 2,35, тогда как успех Нигерии оценивается в 3,00, а ничья — в 2,75.

    Рекомендуем ставить на то, что Сенегал выиграет, и обе команды забьют за 6,00. 0

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    Сенегал U-20 — Нигерия U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 3 июня 2019 года. Прогноз на Сенегал U-20 — Нигерия U-20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.00
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