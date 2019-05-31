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    Саудовская Аравия U20 — Панама U20: ничья не устроит никого

    Саудовская Аравия U20 — Панама U20. Прогноз (к. 1.35) и ставки на ЧМ-2019 U20 31 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии Прогнозы на сборную Панамы
    Прогноз на Саудовская Аравия U20 — Панама U20
    Саудовская Аравия U20
    В пятницу, 31 мая, в третьем туре на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше пройдет поединок в группе Е, в котором Саудовская Аравия сыграет с Панамой. Прогноз на Саудовская Аравия U20 — Панама U20.

    Саудовская Аравия U20

    «Зеленые орлы» пробились на это чемпионат мира как победитель Чемпионата Азии U19. В финале они одолели одногодок из Южной Кореи со счетом 2:1.

    На полях Польши саудиты провели уже два поединка на групповом этапе, в которых дважды проиграли. На старте турнира они уступили Франции (0:2), а накануне в драматическом поединке упустили ничью на последних секундах игры с Мали (3:4).

    Саудовская Аравия перед заключительным туром группового раунда идет на последнем месте в своем квартете, не имея в своем активе набранных очков. И для выхода в 1/8 финала команде из Ближнего Востока, скорее всего, не хватит даже победы.

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    На чемпионатах мира до 20 лет саудиты выступали девять раз. И их лучшим результатом было два выхода в 1/8 финала.

    Панама U20

    Латиноамериканская команда вышла на ЧМ-2019, заняв второе место в финальной группе Чемпионата КОНКАКАФ U20 2018 года, пропустив вперед себя Мексику.

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    Предстоящее мировое первенство в Польше уже шестое по счету для «канальщиков». На всех предыдущих турнирах они не смогли выйти из группы.

    На этом ЧМ сборная Панамы стартовала с ничьей со счетом 1:1 с командой Мали, а во втором туре своего квартета она уступила французам (0:2).

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    С одним баллом панамцы разместились на третьей позиции в группе Е. И только победа даст им шанс первый раз преодолеть групповой раунд.

    Прогноз на Саудовская Аравия U20 — Панама U20

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Саудовской Аравии. На их победу предлагают — 2.60.

    На победу Панамы дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды никак не устроит ничейный результат. Поэтому, предлагаем поставит, что мировой в этом поединке не будет.

    Также считаем, что данная игра не будет отличаться высокой результативностью. 0

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    Саудовская Аравия U20 — Панама U20. Прогноз (к. 1.35) и ставки на ЧМ-2019 U20 31 мая 2019 года. Прогноз на Саудовская Аравия U20 — Панама U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.35
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