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    Удержит ли «Локомотив» вторую строчку?

    «Локомотив» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 26 мая 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Уфу
    В воскресенье, 26 мая, московский «Локомотив» примет «Уфу» в рамках заключительного тура чемпионата России. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 14:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Мая 2019 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 14:00 Уфа Уфа
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    «Локомотив»

    В мае «Железнодорожники» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (0:2) и дома разгромили «Рубин» со счетом 4:0.

    Затем команда Юрия Семина оформила выход в финал Кубка России, разгромив «Ростов» со счетом 4:0 на выезде.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После этого «Локомотив» провел репетицию финала Кубка, на выезде сыграв с «Уралом» в рамках РПЛ. Матч закончился вничью 2:2.

    В последнем матче «Локо» вновь встречался с «Уралом», одолев екатеринбуржцев в финале Кубка России со счетом 1:0 и завоевав третий трофей за три года.

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  • 23/05/2019

    • После 29 туров «Локо» идет на втором месте в таблице РПЛ с 53 очками. Разница мячей 44-28. Лучший бомбардир с 11 голами — Антон Миранчук еще 8 мячей у Джефферсона Фарфана.

    Чтобы удержать вторую строчку и прямую путевку в групповой этап ЛЧ, «Локомотиву» нужно сыграть не хуже, чем «Краснодар», который при равенстве очков уступает по дополнительным показателям. Лучший способ сделать это — победить.

    «Уфа»

    Башкирский клуб одержал последнюю победу в конце апреля, обыграв дома «Урал» со счетом 4:1.

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    В мае уфимцы на выезде спаслись от поражения в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и в гостях уступили «Спартаку» (0:1).

    В последнем матче «Уфа» проиграла на своем поле «Оренбургу» (0:2) и с 26 очками расположилась на 14-м месте, в зоне стыков. Ниже уфимцы уже не опустятся, а подняться выше могут.

    Календарь и таблица РПЛ

    Команда занимающая 14-е место в РПЛ сыграет в стыках с командой, занявшей третье место в ФНЛ.

    Это «Томь», которая с третьей строчки уже никуда не денется. При этом томичи в РПЛ не собираются и потому в стыках сильно упираться не будут.

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  • 20/05/2019

    • Разница мячей «Уфы» в РПЛ 24-33, лучший бомбардир с 9 голами — Сильвестр Игбоун.

    В первом круге «Уфа» дома сыграла 0:0. В прошлом сезоне уфимцы дома победили 1:0, на выезде сыграв вничью 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Юрия Семина в основное время дается коэффициент 1,23, тогда как на ничью — 6,0, а на успех «Уфы» — 17,0.

    Уфимцы турнирно не мотивированы, в то время как «Локомотиву» нужно побеждать. Тем не менее, железнодорожники в последних матчах испытывают проблемы с реализацией, а на фоне выигранного Кубка могут расслабиться и упустить очки.

    Вряд ли матч будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,95 и «обе забьют — нет» за 1,45. 0

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