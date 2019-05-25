ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем АнисимовНеудержимые! Россия прошла США на Чемпионате мира Диего СимеонеЛето перемен. Как Симеоне перестроить «Атлетико»? Пеп Гвардиола«Манчестер Сити» — величайшая команда в истории АПЛ
  • 23:36
    • Финляндия одолела Швецию и сыграет с Россией в полуфинале ЧМ-2019
  • 23:24
    • Чехия обыграла Германию и пробилась в полуфинал ЧМ-2019
  • 21:21
    • Сборная Италии обыграла Мексику на молодежном ЧМ-2019
  • 19:26
    • Сборная России удержала победу над США и вышла в полуфинал ЧМ-2019
  • 19:51
    • Сборная Канады выбила Швейцарию в овертайме четвертьфинала ЧМ-2019
  • 17:50
    • Гинер хочет расширить РПЛ до 18 команд
  • 17:34
    • В «Манчестер Сити» опровергли информацию об уходе Гвардиолы
    Все новости спорта

    Сможет ли «Армавир» сохранить прописку в ФНЛ?

    «Армавир» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года

    Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Армавир Прогнозы на СКА-Хабаровск
    Прогноз на «Армавир» — «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» — «Армавир»
    В субботу, 25 мая, в поединке 38-го тура первенства первого российского дивизиона сезона 2018/19 «Армавир» дома примет «СКА-Хабаровск». Начало матча — 15:00 по мск. Прогноз на «Армавир» — «СКА-Хабаровск».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Мая 2019 года
    Армавир
  • Армавир
    •  Армавир 15:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.50
  • Играть!
    •

    «Армавир»

    «Армавир» с 41 очком перед заключительным туром находится на 16-й позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая 15-й спасительной строке, на которой находится «Балтика», только по дополнительным показателям.

    За минувшие пять встреч в первой лиге «лисы» добыли восемь баллов благодаря двум победам и двум ничьим при одном поражении, забив в этих встречах четыре мяча, а пропустили на один меньше.

    В последнем игровом дне в ФНЛ дружина Арсена Папикяна сыграла в гостях вничью с «Краснодаром-2» (0:0), продлив т.с. серию без побед до двух встреч кряду.

  • Последние интриги РПЛ
  • Разбираемся в интригах, которые остались в российском чемпионате
  • 20/05/2019

    • В 18 домашних поединках текущего розыгрыша первого дивизиона «бело-оранжевые» добыли всего лишь четыре победы, восемь раз играли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей — 18:23.

    «СКА-Хабаровск»

    Дальневосточники находятся на шестой строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 58 пунктов и отстают от четвертой плейоффовской позиции на один балл.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    В последних пяти поединках первенства первого дивизиона «армейцы» заработали семь очков, победив в двух играх при одной ничьей и двух поражениях, забив шесть голов за этот период, а пропустив — пять.

    Игра 37-го тура ФНЛ принесла клубу из Хабаровска домашнюю победу над «Нижним Новгородом» со счетом 1:0. Благодаря этой виктории хабаровчане продолжают претендовать на повышение в классе.

    Всё о футболе России

    18 гостевых матчей текущего розыгрыша первой лиги принесли «СКА-Хабаровску» пять победных результатов, восемь ничейных результатов и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 21:22.

    Игра первого круга, которая прошла в Хабаровске, закончилась победой СКА со счетом 3:0.

    Прогноз на «Армавир» — «СКА-Хабаровск»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.50.

    На победу хозяев дают — 3.10, ничья оценена — в 2.90.

    Для обеих команд игра будет иметь большое значение, которые решают диаметрально разные задачи. «Армавир» буде пытаться сохранить прописку в первом дивизионе, а СКА не теряет надежду пробиться в стыковые матчи.

    Но оба коллектива сильно зависят от результатов своих конкурентов. И как мы считаем, даже призрачные шансы сохранение прописки будут выше, чем небольшая возможность сыграть в переходных матчах. Предлагаем поставить на победу «Армавира».

    Также считаем что поединок будет «низовым». 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Катар U20 — Нигерия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уругвай U20 — Норвегия U20
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Украина U20 — США U20
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дижон — Тулуза
  • Сегодня в 22:05
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реймс — Пари Сен-Жермен
  • Сегодня в 22:05
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кан — Бордо
  • Сегодня в 22:05
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ним — Лион
  • Сегодня в 22:05
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Сегодня в 22:05
    •  2.87
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Сегодня в 22:05
    •  1.82
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Монреаль Импэкт
  • Завтра в 05:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Мордовия
  • Завтра в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ротор — Чертаново
  • Завтра в 15:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Погба может покинуть команду
  • Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньги
    • 14:21 20/05/2019     Стивен Джеррард
  • Джеррард, Терри и еще 13 лучших капитанов в истории АПЛ
    • 22:31 20/05/2019     «Реал» выдал один из самых неудачных сезонов в своей истории
  • «Реал» после возвращения Зидана не лучше «Реала» Лопетеги
    • 06:49 20/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Армавир» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года. Прогноз на «Армавир» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
    Тоже интересно
    Френки де Йонг Футбол Де Йонг — уникальное явление для футбола. Но станет ли он великим?У великолепного полузащитника, который продолжит карьеру в «Барселоне», есть и свои недостатки Вчера в 22:300
  • 17:06
    • Модрич договорился о продлении контракта с «Реалом»
  • 16:52
    • Дюков рассказал о двух вариантах лимита
  • 00:57
    • «Зенит» интересуется голкипером БАТЭ
    Лионель Месси Футбол Мистер Незаменимость. От Лионеля Месси до Вирджила ван ДейкаБез каких игроков не могут существовать современные топ-команды? Вчера в 16:340
  • Экспресс дня

  • Россия и США должны выдать результативную встречу
  • 3.03
    •
  • 00:45
    • Магнуссон: Миссия ЦСКА — закончить сезон выше «Спартака»
  • 00:25
    • Воробьев: План на игру? Гусь выходит и забивает сразу
  • 00:14
    • «Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом переходном матче Бундеслиги
    Юрий Семин Футбол Кубковый король Семин добился рекордной победыРеакция спртивных СМИ на победу «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России Вчера в 02:130
  • 23:56
    • Колумбия обыграла Польшу на молодежном ЧМ-2019
  • 23:18
    • Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»
  • 22:55
    • Задоров: Придумали себе приключения на одно место
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие