«Армавир» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года

В субботу, 25 мая, в поединке 38-го тура первенства первого российского дивизиона сезона 2018/19 «Армавир» дома примет «СКА-Хабаровск». Начало матча — 15:00 по мск. Прогноз на «Армавир» — «СКА-Хабаровск».

«Армавир»

«Армавир» с 41 очком перед заключительным туром находится на 16-й позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая 15-й спасительной строке, на которой находится «Балтика», только по дополнительным показателям.

За минувшие пять встреч в первой лиге «лисы» добыли восемь баллов благодаря двум победам и двум ничьим при одном поражении, забив в этих встречах четыре мяча, а пропустили на один меньше.

В последнем игровом дне в ФНЛ дружина Арсена Папикяна сыграла в гостях вничью с «Краснодаром-2» (0:0), продлив т.с. серию без побед до двух встреч кряду.

В 18 домашних поединках текущего розыгрыша первого дивизиона «бело-оранжевые» добыли всего лишь четыре победы, восемь раз играли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей — 18:23.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточники находятся на шестой строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 58 пунктов и отстают от четвертой плейоффовской позиции на один балл.

В последних пяти поединках первенства первого дивизиона «армейцы» заработали семь очков, победив в двух играх при одной ничьей и двух поражениях, забив шесть голов за этот период, а пропустив — пять.

Игра 37-го тура ФНЛ принесла клубу из Хабаровска домашнюю победу над «Нижним Новгородом» со счетом 1:0. Благодаря этой виктории хабаровчане продолжают претендовать на повышение в классе.

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18 гостевых матчей текущего розыгрыша первой лиги принесли «СКА-Хабаровску» пять победных результатов, восемь ничейных результатов и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 21:22.

Игра первого круга, которая прошла в Хабаровске, закончилась победой СКА со счетом 3:0.

Прогноз на «Армавир» — «СКА-Хабаровск»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.50.

На победу хозяев дают — 3.10, ничья оценена — в 2.90.

Для обеих команд игра будет иметь большое значение, которые решают диаметрально разные задачи. «Армавир» буде пытаться сохранить прописку в первом дивизионе, а СКА не теряет надежду пробиться в стыковые матчи.

Но оба коллектива сильно зависят от результатов своих конкурентов. И как мы считаем, даже призрачные шансы сохранение прописки будут выше, чем небольшая возможность сыграть в переходных матчах. Предлагаем поставить на победу «Армавира».

Также считаем что поединок будет «низовым». 0