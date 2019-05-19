«Эмполи» — «Торино». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года

В воскресенье, 19 мая, «Эмполи» будет принимать на своем поле «Торино» в рамках 37-го тура Серии А. Прогноз на «Эмполи» — «Торино».

«Эмполи»

«Эмполи» закончил февраль выездным разгромом от «Милана» (0:3), а март начал домашней ничьей в матче с «Пармой» (3:3), в котором они трижды отыгрывались и спаслись от поражения на последних минутах.

Выезд в гости к «Роме» завершился поражением со счетом 1:2, а затем «Эмполи» на своем поле одолел «Фрозиноне» со счетом 2:1.

30 марта коллектив гостил у «Ювентуса» и достойно боролся с чемпионами Италии, но проиграл 0:1. Тем не менее, тосканцы уже в следующем туре совершили сенсацию, победив 2:1 «Наполи».

Затем клуб не мог выиграть в четырех поединках кряду, лишь однажды сыграв вничью. Но в последних двух турах подопечные Аурелио Андреаццоли взяли максимум очков, оказавшись сильнее «Фиорентины» и «Сампдории».

«Торино»

«Быки» после 36-ти матчей чемпионата набрали 60 очков и занимают седьмую позицию. Отставание от шестой еврокубковой строки составляет два пункта, столько же баллов отрыва от восьмого в таблице «Лацио».

Туринцы не проигрывают в Серии А уже в восьми поединках кряду. За этот период они победили в четырех из них, а еще четыре встречи закончили вничью.

Одолеть удалось на своей территорию «Сампдорию» (2:1), «Милан» (2:0), «Сассуоло» (3:2) и «Дженоа» (1:0) на выезде. Расписали мировые по 1:1 с «Фиорентиной», «Кальяри» и «Ювентусом», а еще 0:0 с «Пармой».

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Торино» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0