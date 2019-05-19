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    Выберется ли «Эмполи» из зоны вылета?

    «Эмполи» — «Торино». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Эмполи Прогнозы на Торино
    Прогноз на «Эмполи» — «Торино»
    «Торино» еще может попасть в Лигу Европы
    В воскресенье, 19 мая, «Эмполи» будет принимать на своем поле «Торино» в рамках 37-го тура Серии А. Прогноз на «Эмполи» — «Торино».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Эмполи»

    «Эмполи» закончил февраль выездным разгромом от «Милана» (0:3), а март начал домашней ничьей в матче с «Пармой» (3:3), в котором они трижды отыгрывались и спаслись от поражения на последних минутах.

    Выезд в гости к «Роме» завершился поражением со счетом 1:2, а затем «Эмполи» на своем поле одолел «Фрозиноне» со счетом 2:1.

    30 марта коллектив гостил у «Ювентуса» и достойно боролся с чемпионами Италии, но проиграл 0:1. Тем не менее, тосканцы уже в следующем туре совершили сенсацию, победив 2:1 «Наполи».

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    • Затем клуб не мог выиграть в четырех поединках кряду, лишь однажды сыграв вничью. Но в последних двух турах подопечные Аурелио Андреаццоли взяли максимум очков, оказавшись сильнее «Фиорентины» и «Сампдории».

    «Торино»

    «Быки» после 36-ти матчей чемпионата набрали 60 очков и занимают седьмую позицию. Отставание от шестой еврокубковой строки составляет два пункта, столько же баллов отрыва от восьмого в таблице «Лацио».

    Туринцы не проигрывают в Серии А уже в восьми поединках кряду. За этот период они победили в четырех из них, а еще четыре встречи закончили вничью.

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    Одолеть удалось на своей территорию «Сампдорию» (2:1), «Милан» (2:0), «Сассуоло» (3:2) и «Дженоа» (1:0) на выезде. Расписали мировые по 1:1 с «Фиорентиной», «Кальяри» и «Ювентусом», а еще 0:0 с «Пармой».

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Торино» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0

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    «Эмполи» — «Торино». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года. Прогноз на «Эмполи» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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