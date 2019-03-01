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    Сколько голов сможет забить «Интер»?

    «Кальяри» — «Интер». Прогноз (к. 1.92) на матч 26 тура чемпионата Италии 1 марта 2019 года

    Серия A Футбол Италии Кальяри Интер
    Прогноз на «Кальяри» — «Интер»
    Футболисты «Интернационале»
    На стадионе «Сарденья Арена» в Кальяри состоится поединок 26 тура Серии А между местной командой «Кальяри» и миланским «Интером». Начало матча в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Кальяри» — «Интер».
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    «Кальяри»

    «Кальяри» располагается ниже «экватора» турнирной таблицы. Коллектив занимает 14 место с 24 очками. Даже в случае победы клуб не поднимется вверх, поскольку разрыв между 13 и 14 строчкой очень большой. Однако при потере пунктов хозяева могут потерять и нынешнюю позицию.

    В 6 последних турах «красно-синие» выиграли лишь раз. Это был матч с «Пармой» дома (2:1). В остальных случаях команда теряла очки — 4 поражения и одна ничья.

    Поражение было в поединках с «Миланом», «Сампдорией», «Сассуоло» и «Аталантой». Мировую «островитяне» расписали с «Эмполи».

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    Стоит отметить, что в 5 из 7 последних выступлений «Кальяри» не сумел забить ни одного мяча. Вероятность повторения подобного сценария в этот раз высока, поскольку соперником будет миланский «Интер», который чаще всего пропускает не более одного гола.

    В лазарете у клуба Кастро, Клаван, Бирса, Каччаторе, Черри и Теро.

    «Интер»

    После 25 сыгранных матчей «Интер» остается на третьей позиции. Сейчас у подопечных Спаллетти 47 очков и если до «Наполи» еще нужно добраться, то «Милан» уже наступает на пятки и находится всего в двух пунктах от «нерадзурри».

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    «Интер» не проигрывает третью игру подряд. За этот период команда дважды праздновала победу и один раз довольствовалась ничьей. Обыграть удалось «Сампдорию» и «Парму».

    В прошлом туре во Флоренции с «Фиорентиной» клуб не смог набрать 3 балла, поскольку по ходу встречи было потеряно преимущество в два мяча. В итоге судьи зафиксировали ничью со счетом 3:3.

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    • В 5 из 6 последних выступлений «черно-синие» пропускали не более одного мяча. С такими середняками как «Кальяри» миланский коллектив играет чаще всего «сухо» и редко пропускает от подобных соперников больше одного гола.

    В списке травмированных по-прежнему Врсалько. Компанию ему составляет Икарди.

    Прогноз

    В последних двух очных встречах «Интер» одерживал «сухую» победу со счетом 4:0 и 2:0. Команда сумела выиграть 6 из 7 встреч, играя с «Кальяри». Кроме того, уже четвертый поединок кряду гости обыгрывают «сардинийцев» и в тайме, и в матче.

    В этот раз букмекеры ставят на «Интер» — 4,80 против 1,79. На ничейный исход дается коэффициент 3,70.

    В любом случае гости будут играть только на победу. Они сильнее своего соперника, однако, это не значит, что все пройдет легко для «любимчиков».

    Стоит отметить, что в шести последних играх против «Кальяри» миланский клуб забивает как минимум два гола. Именно поэтому мы предлагаем такой прогноз: индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 с коэффициентом 1,92. 0

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    Прогноз на «Кальяри» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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