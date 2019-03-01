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    «Бордо» не проиграет на своем поле

    «Бордо» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 1 марта 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Бордо Монпелье
    Прогноз на «Бордо» — «Монпелье»
    «Монпелье» — «Бордо»
    В рамках 27-го тура чемпионата Франции «Бордо» будет принимать «Монпелье». Встреча пройдет 1 марта на «Стад-де-Бордо». Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Бордо» — «Монпелье».
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    «Бордо»

    «Бордо» после нового года выступает, мягко говоря, нестабильно — в двенадцати матчах команда потерпела семь поражений. В том числе конце-января начале февраля подопечные Эрика Бедуэ проиграли четыре раза подряд, вылетев при этом из Кубка Лиги (2:3 от «Страсбурга»).

    В последних трех матчах чемпионата Франции «Бордо» по разу выиграл, сыграл вничью и проиграл. Команда обыграла на своем поле «Тулузу» (2:1), разошлась миром с «Генгамом» (0:0) и проиграла «Нанту» (0:1).

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Бордо» располагается на тринадцатой строчке. Команда набрала 32 очка, забила 25 голов (меньше только у пяти команд в Лиге 1), а пропустила 27 (четвертый лучший результат в чемпионате).

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    На своем поле в текущем чемпионате «Бордо» играет довольно надежно — 5 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

    «Монпелье»

    «Монпелье» подходит к этому матчу с двумя поражениями подряд — команда была в гостях разгромлена ПСЖ (1:5), а затем дома проиграла «Реймсу» (2:4).

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    • До этого у «Монпелье», который, как и «Бордо», вылетел из обоих кубковых турниров, было три ничьих подряд — 1:1 с «Нимом», 2:2 с «Монако» и 0:0 с «Лиллем».

    В чемпионате Франции у «Монпелье» 38 очков, команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Подопечные Мишеля Тер-Закаряна забили 34 гола (восьмой результат в Лиге 1), а пропустили на один больше, чем «Бордо» — 28.

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    На выезде у «Монпелье» в текущем чемпионате 4 победы, 6 ничьих и 3 поражения (столько раз команда проиграла дома).

    Прогноз

    На победу «Бордо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,56, на ничью — 3,08, а на успех «Монпелье» — 3,26.

    В первом круге «Монпелье» удалось дома всухую обыграть «Бордо» со счетом 2:0.

    Наш прогноз на матч — «Бордо» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,61. 0

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    Прогноз на «Бордо» — «Монпелье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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