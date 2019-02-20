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    Сборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов

    Одиннадцать игроков, которые помогли своим командам достичь плей-офф ЛЧ в этом сезоне

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    Марк-Андре тер Стеген
    Марк-Андре тер Стеген
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    Когда мы думаем о Лиге чемпионов, мы обычно представляем себе лучших игроков Европы. Вспоминаются Серхио Рамос и Криштиану Роналду, поднимавшие трофей в последние годы, а название турнира также вызывает в памяти моменты с участием таких звезд, как Лионель Месси и Неймар.
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    Но незамеченным остается целый ряд игроков, которые помогли своим командам достичь плей-офф в этом сезоне — не забывая тех, кто уже блистал в первом раунде 1/8 финала.

    Чтобы отдать им должное, автор Squawka Стив Дженнингс собрал 11 самых недооцененных игроков Лиги чемпионов этого сезона, выбрав не более одного игрока из каждой команды, участвующей в 1/8 финала

    Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»)

    Примечательно, что тер Стегена редко вспоминают, когда поднимается тема лучшего вратаря мира. Похоже, это скоро изменится.

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    • Немец отлично выступал за «Барселону» в течение последних двух сезонов. Он пропустил четыре гола в пяти матчах на групповом этапе ЛЧ в этом розыгрыше.

    Тер Стеген пропустив два мяча в матче против «Тоттенхэма» на «Уэмбли», но предотвратил конфуз каталонской команды, лишив хозяев еще пары голов своими прекрасными сейвами.

    Правый защитник: Жоау Канселу («Ювентус»)

    Некоторые наблюдательные эксперты не сомневаются в том, кто кто является самым выдающимся правым защитником Европы. Тем не менее, Канселу еще предстоит завоевать признание большинства, когда речь идет о составлении сборных лучших игроков.

    Жоау Канселу
    Juventus.com

    Это должно скоро измениться. 24-летний игрок сборной Португалии был надежен в составе «Юве», записав на свой счет ассист в трех матчах Лиги чемпионов, в которых «Старая синьора» пробивала себе дорогу в Мадрид.

    Центральный защитник: Маркиньос (ПСЖ)

    Проведя большую часть своей карьеры в роли центрального защитника, Маркиньос несколько раз играл в центре полузащиты в этом сезоне, воспользовавшись отсутствием Адриана Рабьо.

    Маркиньос
    uefa.com

    Марко Верратти получил большую часть похвал за то, что помог ПСЖ надежно отыграть свой первый матч против «Манчестер Юнайтед», но Маркиньос был не менее важен. Бразилец затыкал каждую прореху в обороне, которую «Юнайтед» пытался использовать, не дав Полю Погба никак проявить себя.

    Центральный защитник: Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»)

    Сложно представить, но Эмерику Ляпорту только предстоит дебютировать за главную сборную Франции. Частично это связано со спором о том, какую страну он будет представлять, но его статус недооцененного игрока также в определенной степени ответственен за это.

    Эмерик Ляпорт
    uefa.com

    В этом сезоне 24-летний футболист оказался практически незаменимым для Манчестер Сити. Он играл во всех шести матчах группового этапа, забив два важных гола, которые позволили чемпиону Англии выйти в плей-офф, где он будет стремиться выбить из борьбы «Шальке».

    Левый защитник: Николас Тальяфико («Аякс»)

    Николас Тальяфако забил три гола в шести матчах на групповом этапе: дубль в матче против афинского АЕК (3:0) и спасший от поражения мяч в компенсированное время матча против «Баварии» (3:3), что неплохо для левого защитника.

    Николас Тальяфико
    squawka.com

    Еще одно впечатляющее выступление против «Реала» подняло репутацию 26-летнего футболиста на новый уровень. Тальяфико забил четыре гола и сделал пять голевых передач в 27 играх во всех соревнованиях в этом сезоне.

    Центральный полузащитник: Томас Партей («Атлетико» Мадрид)

    Характер игры Томаса Партея, бывшего кандидатом на звание «Игрок года в Африке» в 2018 году, возможно, объясняет, почему он не получает такого количества похвал, как Коке и Сауль в полузащите «Атлетико».

    Томас Партей
    as.com

    Партей спокойно и без шума выполняет свою работу, но придает каждой игре свойственные ему скорость и энергию. Он играл в пяти из шести матчей «Атлетико» на групповом этапе, помогая лидерам Ла Лиги без труда выйти в плей-офф.

    Центральный полузащитник: Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд)

    Перед тем, как присоединиться к «Боруссии» прошлым летом, Витсель провел шесть лет своей карьеры в России и Китае, так что большинство болельщиков наблюдали за его игрой только в сборной Бельгии.

    В Дортмунде явно наблюдали очень внимательно. Он — двигатель и стабилизирующий элемент в полузащите команды Люсьена Фавра.

    Аксель Витсель
    uefa.com

    Несмотря на то, что он был частью команды, которая проиграла со счетом 0:3 «шпорам», Витсель показал впечатляющую игру в ценре поля, и другие европейские клубы должны сожалеть о том, что упустили возможность подписать его после чемпионата мира.

    Центральный полузащитник: Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»)

    Юрген Клопп изо всех сил пытался выстроить лучшую полузащиту в этом сезоне, но Джорджиньо Вейналдум присутствовал во всех вариантах, благодаря своей игре и неутомимости.

    Джорджиньо Вейналдум
    Goal.com

    Голландец, который забил потрясающий гол в матче против «Борнмута» в Премьер-лиге в начале этого месяца, играл в каждом матче группового этапа ЛЧ и станет решающим игроком, если «Ливерпуль» вновь доберется до последних этапов соревнования в этом розыгрыше.

    Нападающий: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

    Очень немногие игроки по всей Европе находятся в лучшей форме, чем седьмой номер лондонского «Тоттенхэма».

    Сон Хын-мин, которого болельщики «шпор» ласково называют «Сональдо», перенес и на еврокубки свои неотразимые голевые выступления в рамках АПЛ.

    Сон Хын Мин
    uefa.com

    В Лиге чемпионов он сыграл ключевую роль, открыв счет в победном матче с дортмундской «Боруссией» в первом раунде 1/8 финала, который закончился со счетом 3:0.

    Центрфорвард: Карим Бензема («Реал»)

    Карим Бензема — это если не засуха, так ливень. Несмотря на вызывающую зависть голевую статистику, он далеко не первая «девятка», который приходит на ум, когда обсуждаются самые лучшие нападающие современности.

    Карим Бензема
    givemesport.com

    Луис Суарес, Роберт Левандовский и Гарри Кейн будут упоминаться куда чаще, чем четырехкратный обладатель Кубка Европы, который забил 60 голов в 110 матчах.

    Только Рауль (71), Лионель Месси (106) и бывший напарник по «Реалу» Криштиану Роналду (121) опережают Бензема в абсолютном зачете.

    Центрфорвард: Эдин Джеко («Рома»)

    Учитывая требования к современным нападающим, которым необходимо совмещать умения плеймейкера и форварда, легко упускать из виду нападающих, своей манерой игры напоминающих бомбардиров прошлых лет.

    Рууд ван Нистелрой был ярким примером, но было бы безумно называть его недооцененным. Однако, если в те времена забитых голов было достаточно для того, чтобы «девятка» получала похвалу, в наше время, в которое выпало играть Эдину Джеко, этого уже недостаточно.

    Эдин Джеко
    uefa.com

    Опять же, статистика на стороне Джеко, но вы не часто слышите имя боснийца в разговорах о лучших бомбардирах.

    Хотя, возможно, он должен упоминаться, если учесть, что только Месси (шесть) и Левандовский (восемь) забили больше голов в Лиге чемпионов, чем он (пять) в этом сезоне. 0

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