Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»

Накануне в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» и «Барселона» разошлись миром со счетом 0:0. Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.

«Лиону» нужно чудо в Каталонии

«Пока держимся», — с таким заголовком вышла лионская газета Le Progrès.

«Благодаря вратарю Антони Лопеша у "Лиона" остаются все шансы на выход дальше. Если команда хочет огорчить Лионеля Месси, ей надо сыграть на "Камп Ноу" намного эффективнее в нападении.

Вместе с тем, защитник "Ткачей" Джейсон Денайер становится все лучше и лучше. Грамотный выбор позиции позволял ему прерывать многочисленные удары и передачи каталонцев», — отмечает L’Equipe.

«Лион» еще на плаву. Команде часто приходилось несладко, временами откровенно везло, но теперь 13 марта она попытается сотворить чудо в Каталонии«, — пишет Le Parisien.

"Лион" способен создать "Барселоне" проблемы и в Испании

"Во вторник в Лионе 'Барселона' потерпела неудачу в своем стремлении добиться лучшего результата, чем в прошлом сезоне, когда она проиграла в четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонцы также помешали сопернику забить и теперь уверены в победе в на своем поле через три недели, однако их форма в атаке начинает вызывать беспокойство.

Дуэли с 'Ткачами' всегда было непростыми для 'блауграна', но ей не удалось облегчить себе жизнь, действуя сумбурно и запутанно у чужих ворот. И хотя хозяева показали свои качества в первом тайме, во втором они явно сникли, тогда как оппоненты большую часть времени провели на их половине поля", — анализирует игру на страницах AS Робби Данн.

"Чемпион Испании может думать, что упустил шанс выиграть, тогда как в ответной игре вернется лучший бомбардир и плеймейкер 'Лиона' Набиль Фекир. Тем самым у 'Барселоны', возможно, есть беспокойство, что ей удастся сдержать столь энергичного соперника, в то время, как давление на каталонцев в связи с прошлогодним провалом в противостоянии с 'Ромой' все еще остается в головах их футболистов"

Суарес остается не в форме

"Это была еще одна неудачная попытка каталонцев выиграть на выезде в плей-офф Лиги чемпионов — в последний раз это удалось на поле 'Арсенала' в 2016 году. С тех пор команда провела шесть гостевых матчей в плей-офф, и в поединке в Лионе, пожалуй, был тем, который она должна была выигрывать. Хотя Марк-Андре тер Штеген и дважды спасал гостей в начале игры, именно 'Барселона' доминировала на поле, но из 25 ударов, ни один из которых по-настоящему не стал испытанием для Лопеша, только пять пришлись в створ ворот", — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

"Наибольшее беспокойство вызывает Луис Суарес, который снова выглядел бледно у чужих ворот и упустил ряд лучших моментов в своей команде. С тех пор, как он забил на выезде в Лиге чемпионов в последний раз — 16 сентября 2015 года — прошло 25 часов. Между тем, решение Эрнесто Вальверде заменить Усмана Дембеле лишило гостей скорости, хотя, возможно, наставник лишь перестраховывался, поскольку нападающий только недавно вернулся в строй после травмы".

"Барселона" разучилась забивать

"Чемпион Испании в последних матчах словно забыл, как забивать, что происходит с ним в решающий момент сезона, и это настоящая аномалия, ведь у 'блауграна' третье место по результативности среди топ-5 национальных чемпионатов Европы — только ПСЖ (69) и 'Манчестер Сити' (74) забили больше. Проблемой, по крайней мере, пока, является то, что 'Барселона' создает много моментов, но забивает только один", — пишет на страницах Marca Рамиро Альдунате.

"Так, против 'Атлетика' она нанесла 10 ударов, из которых вратарь парировал только два, по воротам 'Вальядолида' было нанесено 20 ударов, а в створ — восемь, тогда как против 'Лиона' лишь пять выстрелов пришлись в створ из 25-ти, в то время, как Лопеш становился на пути мяча только дважды.

Тем самым у Барселоны было 55 ударов по воротам, из которых лишь 15 поразили цель, что привело к единственному голу. Эти статистические данные не имеют ничего общего с командами, стремящимся выиграть три трофея за один сезон, хотя каталонцы наверняка покончат с этой серией и накажут своего соперника. До той поры, как отметил Вальверде, им просто придется продолжать создавать шансы". 0