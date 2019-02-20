ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»

    Реакция прессы на матч «Лион» — «Барселона»

    Лига чемпионов Лион Футбол Франции Барселона Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчахПроблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны» Фрагмент матчаНемецкое качество. «Бавария» добыла ценную ничью на «Энфилде» Хоккеисты «Сент-Луиса»НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол Наместникова
  • 17:35
    • Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
  • 14:57
    • Венгер начал переговоры с ПСЖ
  • 14:27
    • Прядкин: «Анжи» доиграет сезон
  • 12:57
    • «Интер» ведет переговоры о трансфере Ракитича
  • 11:46
    • Зидан и Лэмпард — претенденты на пост главного тренера «Челси»
  • 11:19
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ уже в 2021 году
  • 09:36
    • Стал известен следующий соперник Ломаченко
    Все новости спорта
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    Накануне в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» и «Барселона» разошлись миром со счетом 0:0. Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Лиону» нужно чудо в Каталонии

    «Пока держимся», — с таким заголовком вышла лионская газета Le Progrès.

    «Благодаря вратарю Антони Лопеша у "Лиона" остаются все шансы на выход дальше. Если команда хочет огорчить Лионеля Месси, ей надо сыграть на "Камп Ноу" намного эффективнее в нападении.

    Вместе с тем, защитник "Ткачей" Джейсон Денайер становится все лучше и лучше. Грамотный выбор позиции позволял ему прерывать многочисленные удары и передачи каталонцев», — отмечает L’Equipe.

    «Лион» еще на плаву. Команде часто приходилось несладко, временами откровенно везло, но теперь 13 марта она попытается сотворить чудо в Каталонии«, — пишет Le Parisien.

    "Лион" способен создать "Барселоне" проблемы и в Испании

    "Во вторник в Лионе 'Барселона' потерпела неудачу в своем стремлении добиться лучшего результата, чем в прошлом сезоне, когда она проиграла в четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонцы также помешали сопернику забить и теперь уверены в победе в на своем поле через три недели, однако их форма в атаке начинает вызывать беспокойство.

    Дуэли с 'Ткачами' всегда было непростыми для 'блауграна', но ей не удалось облегчить себе жизнь, действуя сумбурно и запутанно у чужих ворот. И хотя хозяева показали свои качества в первом тайме, во втором они явно сникли, тогда как оппоненты большую часть времени провели на их половине поля", — анализирует игру на страницах AS Робби Данн.

  • Истощенная «Барселона» может надеяться только на Месси
  • Реакция прессы на матч «Атлетик» — «Барселона»
  • 11/02/2019

    • "Чемпион Испании может думать, что упустил шанс выиграть, тогда как в ответной игре вернется лучший бомбардир и плеймейкер 'Лиона' Набиль Фекир. Тем самым у 'Барселоны', возможно, есть беспокойство, что ей удастся сдержать столь энергичного соперника, в то время, как давление на каталонцев в связи с прошлогодним провалом в противостоянии с 'Ромой' все еще остается в головах их футболистов"

    Суарес остается не в форме

    "Это была еще одна неудачная попытка каталонцев выиграть на выезде в плей-офф Лиги чемпионов — в последний раз это удалось на поле 'Арсенала' в 2016 году. С тех пор команда провела шесть гостевых матчей в плей-офф, и в поединке в Лионе, пожалуй, был тем, который она должна была выигрывать. Хотя Марк-Андре тер Штеген и дважды спасал гостей в начале игры, именно 'Барселона' доминировала на поле, но из 25 ударов, ни один из которых по-настоящему не стал испытанием для Лопеша, только пять пришлись в створ ворот", — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

  • Вальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»
  • Продление контракта с испанским тренером может стать ошибкой
  • 17/02/2019

    • "Наибольшее беспокойство вызывает Луис Суарес, который снова выглядел бледно у чужих ворот и упустил ряд лучших моментов в своей команде. С тех пор, как он забил на выезде в Лиге чемпионов в последний раз — 16 сентября 2015 года — прошло 25 часов. Между тем, решение Эрнесто Вальверде заменить Усмана Дембеле лишило гостей скорости, хотя, возможно, наставник лишь перестраховывался, поскольку нападающий только недавно вернулся в строй после травмы".

    "Барселона" разучилась забивать

    "Чемпион Испании в последних матчах словно забыл, как забивать, что происходит с ним в решающий момент сезона, и это настоящая аномалия, ведь у 'блауграна' третье место по результативности среди топ-5 национальных чемпионатов Европы — только ПСЖ (69) и 'Манчестер Сити' (74) забили больше. Проблемой, по крайней мере, пока, является то, что 'Барселона' создает много моментов, но забивает только один", — пишет на страницах Marca Рамиро Альдунате.

  • Где окажется Икарди? «Интер» может продать форварда
  • Аргентинца лишили капитанской повязки в миланском клубе
  • 16/02/2019

    • "Так, против 'Атлетика' она нанесла 10 ударов, из которых вратарь парировал только два, по воротам 'Вальядолида' было нанесено 20 ударов, а в створ — восемь, тогда как против 'Лиона' лишь пять выстрелов пришлись в створ из 25-ти, в то время, как Лопеш становился на пути мяча только дважды.

    Тем самым у Барселоны было 55 ударов по воротам, из которых лишь 15 поразили цель, что привело к единственному голу. Эти статистические данные не имеют ничего общего с командами, стремящимся выиграть три трофея за один сезон, хотя каталонцы наверняка покончат с этой серией и накажут своего соперника. До той поры, как отметил Вальверде, им просто придется продолжать создавать шансы". 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Как отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной истории
  • Вчера в 21:15
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Ювентус»
  • 6.00
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джанфранко Дзола и Маурицио Сарри
  • Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»
    • 15:02 15/02/2019     Эрнесто Вальверде
  • Вальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»
    • 15:17 17/02/2019     Поль Погба не сыграет в ответном матче
  • С небес на землю. Сульшер взглянул правде в глаза
    • 20:28 14/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Как отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной историиРассказываем, как наставник «Ливерпуля» сумел изменить «Баварию», не тренируя ее Вчера в 21:150
  • 09:27
    • Полузащитник «Оренбурга» не хочет сидеть на скамейке в «Зените»
  • 08:22
    • Вальверде считает 0:0 «опасным результатом»
  • 15:58
    • Хедира перенес операцию на сердцe
    Маурицио Сарри Футбол Сарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?Итальянский тренер сделал еще один шаг навстречу увольнению Вчера в 14:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» не оставит шансов «Шальке»
  • 4.33
    •
  • 15:43
    • Минское «Динамо» просматривает Дьякова
  • 15:26
    • Александрова стартовала с победы в Будапеште
  • 15:12
    • «Амур» одолел «Барыс»
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Пять очков Кучерова и Дебринкэта, дубль Овечкина и шат-аут ВарламоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля Вчера в 08:450
  • 14:42
    • Ковачич намерен остаться в «Челси»
  • 14:11
    • Федерер сыграет на грунте впервые с 2016 года
  • 01:43
    • Клопп: Отсутствие последнего паса немного осложнило нам жизнь
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие