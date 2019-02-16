«Монако» — «Нант». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2019 года

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В субботу, 16 февраля, в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» примет на своей арене «Нант». Поединок, который пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Монако» — «Нант».

«Монако»

После возвращения на тренерский мостик Леонарду Жардима монегаски провели три поединка в Лиге 1 и один в Кубке лиги.

Начал португальский специалист с гостевого поражения от «Дижона» (0:2) в матче чемпионата страны, затем последовал вылет из Кубка лиги, где «Монако» на стадии полуфинала был выбит «Генгамом» по пенальти.

Потом состоялась первая домашняя победа в Лиге 1 над «Тулузой» (2:1), а в минувшем туре первенства «красно-белые» расписали выездную мировую с «Монпелье» (2:2), упустив викторию на последней минуте встречи.

После 23 матчей чемпионата Франции монегаски расположились в зоне переходных матчей, но до спасительной 17 строки им не хватает всего лишь одного балла.

В 12 домашних поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Монако» добыл только одну победу при четырех ничьих и семи поражениях, разница мячей — 11:24.

«Нант»

«Канарейки» после 23 матчей французского чемпионата набрали 24 очка и занимают 15 позицию в турнирной таблице, опережая опасную зону на пять баллов.

Переиграв накануне на выезде «Кан» со счетом 1:0, «Нант» т.о. прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию в Лиге 1, где он четыре игры проиграл и одну свел вничью.

Но в этот неудачный период в матчах чемпионата Франции команда Вахида Халилходжича смогла преодолеть два этапа в Кубке страны и пробилась в четвертьфинал турнира.

В текущем розыгрыше французского первенства «Нант» на выезде выиграл в трех встречах, две свел вничью и семь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:18.

В первом круге этого чемпионата «Монако» в гостях одолел «Нант» со счетом 3:1. В поединках минувшего розыгрыша Лиги 1 оппоненты обменялись домашними викториями (2:1 и 0:1).

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.80.

На победу гостей дают — 4.60, ничья оценена — в 3.80.

Прогнозируем, что «Монако» обыграет на своей арене «Нант» и поднимется верх по турнирной таблице.

Также считаем, что хозяева должны забить больше одного гола. 0