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    «Монако» обыграет «Нант» и покинет опасную зону

    «Монако» — «Нант». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Монако Нант
    Прогноз на «Монако» — «Нант»
    «Нант» — «Монако»
    В субботу, 16 февраля, в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» примет на своей арене «Нант». Поединок, который пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Монако» — «Нант».
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    «Монако»

    После возвращения на тренерский мостик Леонарду Жардима монегаски провели три поединка в Лиге 1 и один в Кубке лиги.

    Начал португальский специалист с гостевого поражения от «Дижона» (0:2) в матче чемпионата страны, затем последовал вылет из Кубка лиги, где «Монако» на стадии полуфинала был выбит «Генгамом» по пенальти.

    Потом состоялась первая домашняя победа в Лиге 1 над «Тулузой» (2:1), а в минувшем туре первенства «красно-белые» расписали выездную мировую с «Монпелье» (2:2), упустив викторию на последней минуте встречи.

    После 23 матчей чемпионата Франции монегаски расположились в зоне переходных матчей, но до спасительной 17 строки им не хватает всего лишь одного балла.

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    • В 12 домашних поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Монако» добыл только одну победу при четырех ничьих и семи поражениях, разница мячей — 11:24.

    «Нант»

    «Канарейки» после 23 матчей французского чемпионата набрали 24 очка и занимают 15 позицию в турнирной таблице, опережая опасную зону на пять баллов.

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    Переиграв накануне на выезде «Кан» со счетом 1:0, «Нант» т.о. прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию в Лиге 1, где он четыре игры проиграл и одну свел вничью.

    Но в этот неудачный период в матчах чемпионата Франции команда Вахида Халилходжича смогла преодолеть два этапа в Кубке страны и пробилась в четвертьфинал турнира.

    В текущем розыгрыше французского первенства «Нант» на выезде выиграл в трех встречах, две свел вничью и семь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:18.

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    • В первом круге этого чемпионата «Монако» в гостях одолел «Нант» со счетом 3:1. В поединках минувшего розыгрыша Лиги 1 оппоненты обменялись домашними викториями (2:1 и 0:1).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.80.

    На победу гостей дают — 4.60, ничья оценена — в 3.80.

    Прогнозируем, что «Монако» обыграет на своей арене «Нант» и поднимется верх по турнирной таблице.

    Также считаем, что хозяева должны забить больше одного гола. 0

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    Прогноз на «Монако» — «Нант». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В субботу, 16 февраля, в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Монако» примет на своей арене «Нант». Поединок, который пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 22:00 по мск.
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