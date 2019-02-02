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    Прервет ли «Борнмут» свою проигрышную гостевую серию?

    «Кардифф» — «Борнмут». Прогноз на матч 25 тура английской Премьер-лиги 2 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Борнмут
    Прогноз на «Кардифф» — «Борнмут»
    Радость игроков «Борнмута» в матче против «Челси»
    В 25 туре чемпионата Англии сойдутся «Кардифф Сити» и «Борнмут». Матч пройдет на одноименном стадионе валлийского клуба. Начало поединка в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Кардифф» — «Борнмут».
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    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» находится в зоне вылета на 18 строчке с 19 очками. Выбраться в ближайшее время из нее не удастся, поскольку отставание от «Бернли» (17 место) составляет 4 пункта, а подопечные Шона Дача не собираются возвращаться туда, откуда пришли.

    В 6 матчах АПЛ команда набрала всего 5 очков. Безвыигрышная серия длится уже четвертый матч подряд. Последний раз хозяева побеждали 29 декабря в гостях у «Лестера». После этого «синие птицы» уступили «Тоттенхэму», сыграли вничью с «Хаддерсфилдом», а также проиграли «Ньюкаслу» и «Арсеналу».

    Календарь и таблица АПЛ

    На домашнем поле «Кардифф» не знает вкуса победы 270 минут, хотя ранее валлийский коллектив три раза подряд побеждал.

    Что касается травмированных футболистов, то здесь стоит выделить только Моррисона.

    «Борнмут»

    «Борнмут» располагается на «экваторе» турнирной таблицы. Команда имеет в своем активе 33 очка. Таким образом, любой результат, скорее всего, сдвинет гостей с места.

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    Свою 4-матчевую беспроигрышную серию «вишни» прервали, при этом с оглушительным успехом. Сначала у себя дома «Борнмут» обыграл «Вест Хэм» 2:0, а затем там же полностью разгромил «Челси» со счетом 4:0.

    В гостях команда не может победить уже 6 встречу подряд. Возможно, что после такого эмоционального подъема футболисты «Борнмута» вновь поверили в свои силы и постараются прервать неудачную полосу.

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    Прогноз

    В этом сезоне «Борнмут» обыграл соперника на своем поле со счетом 2:0. Команда была сильнее валлийского коллектива в 4 из 6 последних очных матчей. «Кардифф» же смог победить только в одной игре. Также однажды была зафиксирована ничья.

    Букмекеры считают фаворитом гостей — 3,05 против 2,39. Ничья оценивается цифрой 3,45. Мы тоже полагаем, что у «вишен» больше шансов на победу. Кажется, что они взялись исправлять ситуацию. Прогноз — «Борнмут» победит и прервет свою проигрышную гостевую серию. 0

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    Прогноз на «Кардифф» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.39. В 25 туре чемпионата Англии сойдутся «Кардифф Сити» и «Борнмут». Матч пройдет на одноименном стадионе валлийского клуба. Начало поединка в 20:30 по московскому времени.
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