«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 30 января 2019 года

В среду, 30 января, «Барселона» будет принимать на своем поле «Севилью» в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка Испании. Начало поединка — в 23:30 мск. Прогноз на «Барселона» — «Севилья».

«Барселона»

В Примере «Барселона» является лидером, на счету которого 49 баллов. Пока что каталонский клуб имеет не такой большой отрыв, поскольку у мадридскиого «Атлетико», идущего на втором месте, 44 очка.

Все прогнозы на футбол

Если говорить только о чемпионате Испании, то здесь «блауграна» одержала восемь побед подряд. Под каток попали «Вильярреал», «Эспаньол», «Леванте», «Хетафе», «Эйбар», «Леганес» и «Жирона».

Однако если брать все турниры, то здесь подопечные Эрнесто Вальверде потерпели два поражения в предыдущих шести поединках. Одно из них случилось как раз в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, в котором «сине-гранатовые» уступили 0:2.

«Севилья»

«Севилья» подходит к ответной игре в отличном настроении. Подопечные Пабло Мачина на прошлой неделе обыграли «Барселону» в первом матче 1/4 финала кубка со счетом 2:0, после чего разгромили в чемпионате «Леванте» 5:0.

Кроме важности добытого результата как такового, «рохибланкос» еще и прервали свою серию их трех поражений кряду и трех матчей без забитых голов (впервые в сезоне). Ранее команда проиграла в Примере «Атлетику» (0:2), «Реалу» (0:2) и снова «Атлетику» (0:1) — в кубке.

В Ла Лиге после двадцати туров коллектив располагается на четвертой строчке, опережая на четыре балла ближайшего преследователя «Алавес» в борьбе за Лигу чемпионов. В то же время от лидера турнира, коим и есть грядущий соперник, андалузцы отстают на 13 очков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом матча хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как их проход оценивается в 2,20.

Успех гостей соответствует «кэфу» 13,00, их выход в полуфинал — 1,61. Ничья в поединке оценивается в 6,00.

Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют в первом тайме за 5,50. 0