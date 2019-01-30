«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 30 января 2019 года

«Барселона»
В Примере «Барселона» является лидером, на счету которого 49 баллов. Пока что каталонский клуб имеет не такой большой отрыв, поскольку у мадридскиого «Атлетико», идущего на втором месте, 44 очка.
Если говорить только о чемпионате Испании, то здесь «блауграна» одержала восемь побед подряд. Под каток попали «Вильярреал», «Эспаньол», «Леванте», «Хетафе», «Эйбар», «Леганес» и «Жирона».
Однако если брать все турниры, то здесь подопечные Эрнесто Вальверде потерпели два поражения в предыдущих шести поединках. Одно из них случилось как раз в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, в котором «сине-гранатовые» уступили 0:2.
«Севилья»
«Севилья» подходит к ответной игре в отличном настроении. Подопечные Пабло Мачина на прошлой неделе обыграли «Барселону» в первом матче 1/4 финала кубка со счетом 2:0, после чего разгромили в чемпионате «Леванте» 5:0.
Кроме важности добытого результата как такового, «рохибланкос» еще и прервали свою серию их трех поражений кряду и трех матчей без забитых голов (впервые в сезоне). Ранее команда проиграла в Примере «Атлетику» (0:2), «Реалу» (0:2) и снова «Атлетику» (0:1) — в кубке.
В Ла Лиге после двадцати туров коллектив располагается на четвертой строчке, опережая на четыре балла ближайшего преследователя «Алавес» в борьбе за Лигу чемпионов. В то же время от лидера турнира, коим и есть грядущий соперник, андалузцы отстают на 13 очков.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом матча хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как их проход оценивается в 2,20.
Успех гостей соответствует «кэфу» 13,00, их выход в полуфинал — 1,61. Ничья в поединке оценивается в 6,00.
Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют в первом тайме за 5,50. 0