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    «Вальядолид» не помешает «Хетафе» выйти в четвертьфинал Кубка Испании

    «Вальядолид» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании 15 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Хетафе Вальядолид
    Прогноз на «Вальядолид» — «Хетафе»
    «Хетафе» — «Вальядолид»
    Во вторник, 15 января, «Хетафе» в ответном поединке 1/8 финала Кубка Короля отправится в гости к «Вальядолиду». Начало поединка — в 21:30 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Хетафе».
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    «Вальядолид»

    «Бело-фиолетовые» не могут выиграть уже пять матчей подряд. Неприятная серия началась еще в середине декабря прошлого года, когда «Вальядолид» дома проиграл «Атлетико» (2:3).

    Старый год подопечные Сориано закрыли ничьей с «Атлетиком» (1:1) в Бильбао, вырванной на последних минутах, а новый начали домашним поражением от «Райо Вальекано» (0:1).

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    Затем в первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Вальядолид» уступил на выезде «Хетафе» (0:1). Единственный мяч «пусела» пропустили на последних минутах.

    В последнем матче «Вальядолид» в рамках Ла Лиги на выезде ушел от поражения во встрече с «Валенсией» (1:1).

    В чемпионате после 19 туров «Вальядолид» с 22 очками на 14-м месте. Разница мячей 17-21, лучший бомбардир Энес Унал с 3 голами.

    «Хетафе»

    Подопечные Пепе Бордаласа закрыли год домашней победой над «Реал Сосьедадом» (1:0) и выездной ничьей с «Жироной» (1:1), упустив победу в концовке матча.

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    Новый год начался с домашнего поражения от «Барселоны» (1:2), но «горожане» оказали каталонцам серьезное сопротивление.

    Одержав домашнюю победу в первом кубковом матче с «Вальядолидом» (1:0), «Хетафе» в последнем матче вырвал победу со счетом 2:1 у «Вильярреала» на выезде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    При этом, на последних минутах и в компенсированное время «подводники» обстучали все штанги ворот «Хетафе» и не реализовали пенальти.

    После 19 туров Примеры «Хетафе» с 28 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 21-16, 6 голов забил Хорхе Молина.

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    • В первом круге этого сезона Примеры команды разошлись миром в Хетафе — 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Хетафе» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,70, тогда как на ничью — 3,00, а на успех «Вальядолида» — 2,950.

    Выход «Хетафе» в четвертьфинал оценивают с коэффициентом 1,18, за успех «Вальядолида» дают 4,95.

    Гости выглядят фаворитами и по игре, показываемой в последних матчах, и по личным встречам. В ответном матче «Хетафе» хватит ничьей и вполне вероятно этим «горожане» и ограничатся.

    Голов ждать не стоит — обе команды мало забивают, так что ставим на «Низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,70. 0

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. Во вторник, 15 января, «Хетафе» в ответном поединке 1/8 финала Кубка Короля отправится в гости к «Вальядолиду». Начало поединка — в 21:30 по мск.
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