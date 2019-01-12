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    «Кристал Пэлас» продолжит побеждать «Уотфорд» у себя дома

    «Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Прогноз на матч 22 тура английской Премьер-лиги 12 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Уотфорд
    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Уотфорд»
    Заа является ключевым футболистом для «Кристал Пэлас»
    В субботу, 12 января, «Кристал Пэлас» примет на «Селлхерст Парк» «Уотфорд». Поединок состоится в рамках 22 тура английской Премьер-лиги. Начало в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Уотфорд».
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    «Кристал Пэлас»

    На данный момент «Кристал Пэлас» обеспечивает себе только 14 место. В активе команды 22 очка и отстающий на 4 балла «Ньюкасл» пока что не сможет обогнать «орлов», а вот у хозяев есть шанс плотно поджать «Брайтон».

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    В 6 последних матчах у подопечных Ходжсона два поражения — от «Вест Хэма» и «Челси». Были и успешные матчи, особенно это касается поединка с «Манчестер Сити» (2:3). В домашних стенах «орлы» не побеждают вторую игру подряд.

    Перед этой игрой был выезд к «Вулверхэмптону». «Кристал Пэлас» победил со счетом 0:2.

    За 3 последние встречи команда пропустила только один гол, что указывает на исправление ошибок в оборонительной игре.

    В лазарете Суаре и Бентеке. Однако такие ключевые футболисты как Таунсенд, Миливоевич и Заа в субботу потреплют нервы сопернику.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» на восьмой строчке с 29 очками. Такое количество баллов и у «Вулверхэмптона». «Вест Хэм» отстает всего на один пункт.

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  • 04/01/2019

    • «Шершни» не побеждают уже третью игру кряду. Сначала было поражение от «Челси», затем ничья с «Ньюкаслом» и на выезде с «Борнмутом» не удалось сохранить преимущество в два гола (3:3). Перед поездкой Лондон «Уотфорд» устоял дома у «Эвертона» и набрал 3 балла в игре с «Вест Хэмом».

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    Есть также и травмированные игроки. Это Грей, Кабаселе и Предль. Два лучших бомбардира — Перейра и Дини — готовы работать на результат.

    Прогноз

    На победу хозяев установлен коэффициент 2,33, а на победу гостей — 3,45. В этом сезоне команды уже встречались, и было это в конце августа. Тогда «орлы» играли довольно нестабильно, поэтому «шершни» сумели обыграть соперника со счетом 2:1 у себя дома.

    В домашних стенах «Кристал Пэлас» успешно играет против «Уотфорда» уже третий матч подряд. Мы считаем, что в этот раз традиция сохранится и хозяева наберут 3 очка. 0

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.33. В субботу, 12 января, «Кристал Пэлас» примет на «Селлхерст Парк» «Уотфорд». Поединок состоится в рамках 22 тура английской Премьер-лиги. Начало в 18:00 по московскому времени.
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