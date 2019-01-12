«Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Прогноз на матч 22 тура английской Премьер-лиги 12 января 2019 года

В субботу, 12 января, «Кристал Пэлас» примет на «Селлхерст Парк» «Уотфорд». Поединок состоится в рамках 22 тура английской Премьер-лиги. Начало в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Уотфорд».

«Кристал Пэлас»

На данный момент «Кристал Пэлас» обеспечивает себе только 14 место. В активе команды 22 очка и отстающий на 4 балла «Ньюкасл» пока что не сможет обогнать «орлов», а вот у хозяев есть шанс плотно поджать «Брайтон».

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В 6 последних матчах у подопечных Ходжсона два поражения — от «Вест Хэма» и «Челси». Были и успешные матчи, особенно это касается поединка с «Манчестер Сити» (2:3). В домашних стенах «орлы» не побеждают вторую игру подряд.

Перед этой игрой был выезд к «Вулверхэмптону». «Кристал Пэлас» победил со счетом 0:2.

За 3 последние встречи команда пропустила только один гол, что указывает на исправление ошибок в оборонительной игре.

В лазарете Суаре и Бентеке. Однако такие ключевые футболисты как Таунсенд, Миливоевич и Заа в субботу потреплют нервы сопернику.

«Уотфорд»

«Уотфорд» на восьмой строчке с 29 очками. Такое количество баллов и у «Вулверхэмптона». «Вест Хэм» отстает всего на один пункт.

«Шершни» не побеждают уже третью игру кряду. Сначала было поражение от «Челси», затем ничья с «Ньюкаслом» и на выезде с «Борнмутом» не удалось сохранить преимущество в два гола (3:3). Перед поездкой Лондон «Уотфорд» устоял дома у «Эвертона» и набрал 3 балла в игре с «Вест Хэмом».

Есть также и травмированные игроки. Это Грей, Кабаселе и Предль. Два лучших бомбардира — Перейра и Дини — готовы работать на результат.

Прогноз

На победу хозяев установлен коэффициент 2,33, а на победу гостей — 3,45. В этом сезоне команды уже встречались, и было это в конце августа. Тогда «орлы» играли довольно нестабильно, поэтому «шершни» сумели обыграть соперника со счетом 2:1 у себя дома.

В домашних стенах «Кристал Пэлас» успешно играет против «Уотфорда» уже третий матч подряд. Мы считаем, что в этот раз традиция сохранится и хозяева наберут 3 очка. 0