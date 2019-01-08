«Нант» — «Монпелье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 8 января 2019 года

Во вторник, 8 января, «Нант» на своем поле будет принимать «Монпелье» в рамках 18-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на «Нант» — «Монпелье».

«Нант»

После 17-ти матчей «Нант» расположился на 14-й позиции в таблице с 20-ю баллами, опережая зону стыковых игр только на четыре очка. После удачной 4-матчевой выигрышной серии во всех турнирах «желто-зеленые» не могли победить в трех поединках первенства кряду.

Сперва подопечные Вахида Халилходжича сыграли в двух встречах вничью с одинаковым результатом 1:1 с «Ренном» в гостях и «Анже» дома. Затем в 15-м туре Лиги 1 «Канарейки» были разгромлены на выезде «Сент-Этьеном» со счетом 0:3.

В прошлом поединке национального чемпионата коллектив наконец одержал победу, переиграв дома «Марсель» (3:2). Но после этого уступил ПСЖ (0:1) на выезде, хотя в новом году не оставил шансов «Шатору» (4:1) в кубке страны.

«Монпелье»

«Монпелье» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионате Франции, имея на своем счету 30 очков. «Паладины» всего на два балла отстают от зоны Лиги чемпионов при одной игре в запасе.

Подопечные Мишеля Дер Закаряна потерпели в Лиге 1 три поражения. 11 августа в первом туре они уступили «Дижону» (1:2), 10 ноября в 13-м — «Анже» (0:1) и в 16-м — «Лиллю» (0:1).

В последнее время для клуба просматривается тенденция ухудшения результатов. В шести предыдущих матчах во всех турнирах они одержали только одну победу при трех поражениях, последнее из которой в Кубке Франции сенсационно нанес «Антант» (0:1) из третьего дивизиона.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей — 3,10, а ничья оценивается в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Нант» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0