ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерФутбольные пожелания на 2019-й год: от расизма до Венгера Борха ИглесиасПримера. «Эспаньол» выиграл у «Леганеса», «Реал» примет «Реал Сосьедад», «Барселона» сыграет с «Хетафе» Криштиану РоналдуВажная часть футбола. Как клубы проводят медосмотры
  • 00:40
    • «Тоттенхэм» поиздевался над соперником в Кубке Англии
  • 00:27
    • Марадону госпитализировали в Буэнос-Айресе
  • 00:12
    • СМИ: Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»
  • 23:58
    • Бейл пропустит до двух недель
  • 21:56
    • СКА одержал четвертую победу подряд
  • 20:55
    • «Милан» объявил о трансфере бразильского полузащитника
  • 20:07
    • «Ак Барс» в третий раз в сезоне выиграл «Зеленое дерби»
    Все новости спорта

    Найдет ли «МанСити» силы на разгром «Ротерхэм Юнайтед»?

    «Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии по футболу 6 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Ротерхэм
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед»
    Пеп Гвардиола и Фернандиньо
    В воскресенье, 6 января, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Ротерхэм Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Этихаде», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Сити»

    Для «Манчестер Сити» предстоящий матч станет первым в рамках Кубка Англии. Основную борьбу клуб в последнее время вел в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

    В английской Премьер-лиге «горожане» претендуют на чемпионский титул, но пока отстают от «Ливерпуля», набравшего отличный ход.

    Долгое время подопечные Пепа Гвардиолы шли без поражений, однако в декабре неожиданно проиграли сразу три встречи.

    В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала, заняв первое место в группе F. За выход в четвертьфинал он поспорит с «Шальке».

  • «МанСити» — «Ливерпуль»: блеск Агуэро и Фернандиньо, усталость «красных»
  • На «Этихаде» манкунианцы сократили отставание от мерсисайдцев до четырех очков
  • Вчера

    • В лазарете команды находятся Клаудио Браво, Бенжамен Менди и Кевин Де Брейне.

    «Ротерхэм Юнайтед»

    «Ротерхэм Юнайтед» тоже пока не играл в Кубке Англии, зато полностью сосредоточен на встречах Чемпионшипа — второго по силе дивизиона.

    К слову, «мельники» пробились в Чемпионшип лишь по итогам минувшего сезона, когда заняли четвертое место в Лиге 1.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    После 26 сыгранных туров подопечные Пола Уорна занимают 21-е место в турнирной таблице, находясь на грани зоны вылета, от которой они оторвались всего на три очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В своем последнем матче «Ротерхэм Юнайтед» обыграл «Престон» (2:1), но перед этим не мог выиграть в девяти встречах кряду.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.05, победа «Ротерхэм Юнайтед» — 36.00, ничья — 14.00.

    Наверное, мало кто сомневается в том, что «горожане» выйдут в 1/16 финала Кубка Англии, ведь они серьезно превосходят своего соперника в классе.

    Все прогнозы на АПЛ

    Как известно, команды из Чемпионшипа часто преподносят сюрпризы в подобных встречах, однако «мельники» откровенно слабы, поэтому им в данном случае куда важнее сохранить силы на второй дивизион, чем потратить их в поединке с одним из лидеров Премьер-лиги.

    Очевидно, тренерский штаб «МанСити» проведет ротацию состава, но даже этот факт вряд ли позволит «Ротерхэм Юнайтед» избежать крупного поражения. Наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -3» за 1.90.

    Еще один интересный вариант — «тотал голов больше 4» за 1.86. Не исключаем даже того, что гости забьют, но пропустят значительно больше мячей. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Металлург — Торпедо
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вальядолид — Райо Вальекано
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рединг
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Суонси
  • Сегодня в 18:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Блэкпул — Арсенал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Блэкберн
  • Сегодня в 20:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Гримсби
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Калгари
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Завтра в 03:00
    •  3.94
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кане-ан-Руссийон — Монако
  • Завтра в 16:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарри Кейн
  • Кейн вернул «Тоттенхэм» в чемпионскую гонку
    • 13:40 02/01/2019     «МЮ» ведет борьбу за топ-4
  • 4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердца
    • 14:22 03/01/2019     Фрагмент матча
  • Без лишних проблем. Россия разгромила Словакию на МЧМ-2019
    • 12:09 03/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В воскресенье, 6 января, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Ротерхэм Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Этихаде», начнется в 17:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол «МанСити» — «Ливерпуль»: блеск Агуэро и Фернандиньо, усталость «красных»На «Этихаде» манкунианцы сократили отставание от мерсисайдцев до четырех очков Вчера в 13:090
  • 00:55
    • «Эспаньол» минимально обыграл «Леганес»
  • 19:54
    • «Автомобилист» проиграл московскому «Динамо»
  • 19:40
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем»
    «Ак Барс» — «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», победы ЦСКА и СКА, поражение «Автомобилиста»Результаты матчей КХЛ 4 января 2019 года Вчера в 22:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выйдет ли успешным старт в Кубке Англии для «Тоттенхэма»
  • 4.52
    •
  • 23:44
    • «Борнмут» арендовал защитника «Ливерпуля»
  • 23:31
    • «Жирона» упустила победу над «Леванте»
  • 20:40
    • «Ливерпуль» продал форварда в «Борнмут»
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, Кучеров набрал 400-е очко в карьереОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 января Вчера в 09:360
  • 18:48
    • Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону
  • 19:27
    • Марадона продолжит тренировать «Дорадос»
  • 19:14
    • Новосельцев покинул «Анжи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие