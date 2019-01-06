«Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии по футболу 6 января 2019 года

В воскресенье, 6 января, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Ротерхэм Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Этихаде», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед».

«Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» предстоящий матч станет первым в рамках Кубка Англии. Основную борьбу клуб в последнее время вел в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

В английской Премьер-лиге «горожане» претендуют на чемпионский титул, но пока отстают от «Ливерпуля», набравшего отличный ход.

Долгое время подопечные Пепа Гвардиолы шли без поражений, однако в декабре неожиданно проиграли сразу три встречи.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала, заняв первое место в группе F. За выход в четвертьфинал он поспорит с «Шальке».

В лазарете команды находятся Клаудио Браво, Бенжамен Менди и Кевин Де Брейне.

«Ротерхэм Юнайтед»

«Ротерхэм Юнайтед» тоже пока не играл в Кубке Англии, зато полностью сосредоточен на встречах Чемпионшипа — второго по силе дивизиона.

К слову, «мельники» пробились в Чемпионшип лишь по итогам минувшего сезона, когда заняли четвертое место в Лиге 1.

После 26 сыгранных туров подопечные Пола Уорна занимают 21-е место в турнирной таблице, находясь на грани зоны вылета, от которой они оторвались всего на три очка.

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В своем последнем матче «Ротерхэм Юнайтед» обыграл «Престон» (2:1), но перед этим не мог выиграть в девяти встречах кряду.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.05, победа «Ротерхэм Юнайтед» — 36.00, ничья — 14.00.

Наверное, мало кто сомневается в том, что «горожане» выйдут в 1/16 финала Кубка Англии, ведь они серьезно превосходят своего соперника в классе.

Все прогнозы на АПЛ

Как известно, команды из Чемпионшипа часто преподносят сюрпризы в подобных встречах, однако «мельники» откровенно слабы, поэтому им в данном случае куда важнее сохранить силы на второй дивизион, чем потратить их в поединке с одним из лидеров Премьер-лиги.

Очевидно, тренерский штаб «МанСити» проведет ротацию состава, но даже этот факт вряд ли позволит «Ротерхэм Юнайтед» избежать крупного поражения. Наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -3» за 1.90.

Еще один интересный вариант — «тотал голов больше 4» за 1.86. Не исключаем даже того, что гости забьют, но пропустят значительно больше мячей. 0