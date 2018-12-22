«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз на матч 18 тура английской Премьер-лиги 22 декабря 2018 года

В рамках 18 тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олимпийский» сыграют «Вест Хэм» и «Уотфорд». Судить в этот раз будет Ли Мэйсон. Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Вест Хэм» — «Уотфорд».

«Вест Хэм»

Команда Мануэля Пеллегрини наконец-то начала побеждать. На данный момент «молотобойцы» занимают 9 место с 24 очками в активе. Однако в зависимости от результата следующего матча лондонский клуб может либо подняться на несколько позиций, либо наоборот спуститься вниз.

В последних 6 играх «Вест Хэм» проиграл лишь один раз. Самое главное, что в четырех последних поединках подопечные Пеллегрини побеждают, при этом забивают в ворота своих соперников не менее двух мячей.

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Что касается домашних выступлений, то перед родной публикой хозяева не играют вничью 8 матчей подряд, если учитывать еще и Кубок английской лиги. Более того, две последние игры на родном стадионе удалось завершить на победной ноте.

Главной головной болью тренера сейчас является лазарет клуба. Там находится много ключевых игроков. Это Лансини, Арнаутович, Санчес и Уилшир. Также травмированы Ярмоленко, Рид и Фредерикс.

«Уотфорд»

«Шершни» «дышат» в спину своему оппоненту, поскольку находясь на 10 строчке, они имеют 24 очка. Если подопечные Хаьера Грасии потеряют баллы, то их обязательно потеснит одна из трех команд, находящихся сзади. Речь идет о «Лестере», «Борнмуте» и «Брайтоне».

Сейчас «Уотфорд» показывает не очень стабильный футбол. В шести последних поединках во внутреннем первенстве Англии у гостей 3 поражения и 2 ничьи. Тем не менее в последнем матче удалось победить «Кардифф» со счетом 3:2.

На чужих стадионах «Уотфорд» играет не совсем удачно, поскольку не может победить в последних четырех играх. Также стоит отметить, что уже пятый поединок подряд «шершни» пропускают в свои ворота не менее двух голов.

В предстоящей встрече Грасиа не сможет применить таких футболистов как Хьюз, Предль, Пенаранда и Грей.

Прогноз

Фаворитом букмекеры считают «Вест Хэм» — 2,35 против 3,05. Ничейный результат в матчах между этими командами не регистрируется уже 180 минут. Мы прогнозируем, что и в этот раз поединок завершиться победой одной из команд. Отличным вариантом является исход «обе забьют и матч завершиться победой одной из команд» с коэффициентом 2,37.

Учитывая текущую форму «молотобойцев», можно предположить, что они продолжат побеждать. В этом им помогут родные стены. На исход «победа "Вест Хэма" с форой 0» дают коэффициент 1,71. 0