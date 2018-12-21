«Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 21 декабря 2018 года

В пятницу, 21 декабря, дортмундская «Боруссия» будет принимать на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию» в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М.

«Боруссия» Дортмунд

После 16 туров Бундеслиги дортмундский клуб лидирует в турнирной таблице с 39 очками, на 6 очков опережая конкурентов.

Впрочем, им на руку играет то, что «шмелям» приходилось выступать еще и в Лигче чемпионов, что сказалось на форме игроков.

В декабре «Боруссия» Д выдала серию из четырех побед, обыграв на воем поле «Фрайбург» (2:0) и одолевна выезде в рурском дерби «Шальке» (2:1) в рамках Бундеслиги.

Затем в гостевом матче Лиги чемпионов дортмундцы победили «Монако» (2:0), а вернувшись домой, одолели «Вердер» в Бундеслиге со счетом 2:1.

Но в последнем матче команда Люсьена Фавра проиграла в гостях дюссельдорфской «Фортуне» со счетом 1:2.

Все прогнозы на Бундеслигу

Разница мячей 42-17, лучший бомбардир с 12 голами — Пако Алькасер.

В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитники Мануэль Аканджи, Омар Топрак, Дан-Аксель Загаду и хавбеки Марио Гетце и Кристиан Пулишич.

«Боруссия» Менхенгладбах

Гладбахский клуб идет на втором месте в Бундеслиге, отставая на 6 очков от дортмундцев, но на пятки команде Дитер Хеккинга наступает «Бавария», отстающая лиш по дополнительным показателям.

Декабрь для «Боруссии» М начался с выездного поражения от «Лейпцига» (0:2), после чего на своем поле менхенгладбахский клуб разгромил «Штутгарт» (3:0).

Выезде в гости к «Хоффенхайму» завершился безголевой ничьей, а в последнем матче «Боруссия» М победила «Нюрнберг» на счвоем поле со счетом 2:0.

Разница мячей 35-16, лучший бомбардир — Торган Азар с 9 голами.

Календарь и таблица Бундеслиги

В прошлом сезоне менхенгладбахцы проиграли оба дерби, уступив на своем поле 0:1 и проиграв на выезде 1:6.

В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитники Маттиас Гинтер, Тони Янчке, Мамаду Дукуре, хавбеки Йонас Хофман, Кристоф Крамер и Ибраима Траоре, а также нападающие Раффаэл, Ларс Штиндль и Хулио Вильяльба.

Прогноз

Букмекеры считают «Боруссию» Дортмунд фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,55, тогда как на ничью — 4,65, а на успех «Боруссии» Менхенгладбах — 5,0.

Статистически большое преимущество на стороне хозяев, к тому же гладбахцы слабо играют на выезде, а в Дортмунде не побеждали с 2015 года. Прогнозируем победу хозяев.

Дормундцы устали и разгромов в последних матчах не было, с другой стороны — обе команды много забивают. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,45 и «обе забьют» за 1,55. 0