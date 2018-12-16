«Ним» — «Лилль». Прогноз на матч 18-го тура французской Лиги 1 16 декабря 2018 года

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 встретятся «Ним» и «Лилль». Поединок пройдет на стадионе «Стад де Костьер». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Ним» — «Лилль».

«Ним»

«Крокодилы» после 16-ти матчей французского первенства идут на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла. Стартовали «красно-белые» с двух побед кряду, но затем не знали побед в девяти поединках подряд.

За этот период «Ним» проиграл четыре матча и пять свел вничью. И только после этого коллектив добыл свою третью викторию в текущем сезоне, разгромив «Дижон» (4:0).

Судя по всему, этот результат имел сильное мотивационное значение, ведь затем подопечные Бернара Блакара лишь минимально уступили «Ницце» (0:1), вслед за чем отметились победной серией во всех турнирах, которая на сегодня достигла четырех матчей. Это позволило команде подняться на девятую строчку.

«Лилль»

В нынешнем чемпионате подопечные Кристофа Гальтье потерпели уже четыре поражения. Несмотря на это, «Доги» продолжают занимать второе место в турнирной таблице французского чемпионата.

Впрочем, осечки коллектива уже перестали быть редкостью. Так, с конца октября до начала декабря в пяти поединках во всех турнирах команда не знала побед, из-за серьезно отстала от лидера ПСЖ и оказалась на третьем месте.

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Эту неудачную серию удалось прервать в позапрошлом туре, когда на выезде был повержен конкурент «Монпелье» (1:0). Тем не менее, данный успех был нивелирован в прошлом туре, где «Лилль» сыграл вничью против «Реймса» (1:1), из-за чего теперь по потерянным очкам уступает вторую строчку тому же «Монпелье».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Ним» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0