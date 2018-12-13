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    «Лацио» — «Айнтрахт»: найдут ли команды мотивацию на предстоящий поединок?

    «Лацио» — «Айнтрахт». Прогноз на матч 6 тура группового этапа Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Лацио Футбол Италии Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии
    Прогноз на «Лацио» — «Айнтрахт»
    «Айнтрахт» Франкфурт проводит неплохой сезон
    На стадионе «Олимпико» в Риме встретятся команды «Лацио» и «Айнтрахт». Поединок 6 тура группового раунда Лиги Европы начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Айнтрахт».
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    «Лацио»

    Для «лациале» этот матч уже ничего не решает. То же самое можно сказать и про соперника. Команды уже обеспечили себе выход из группы H. Измениться может только количество баллов и статистика матчей.

    На данный момент «Лацио» занимает второе место и имеет в своем активе 9 пунктов. За 5 матчей у клуба из Рима было два поражения и три победы. Проиграла команда Симоне Индзаги «Айнтрахту» (4-1) и «Аполлону» (2-0).

    В своих родных стенах на групповом этапе Лиги Европы итальянский клуб не проигрывал. Однозначно «Лацио» попытается не испортить эту статистику. Также мотивацией для команды может быть улучшение показателей в графе очных противостояний с оппонентом из Франкфурта.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В 4 из 5 поединков в группе с участием «римлян» заканчивались с тоталом больше 2,5. В этих же играх римский клуб пропускал в свои ворота. Только в последней встрече удалось сохранить свои ворота «сухими».

    Индзаги не сможет рассчитывать на Лукаса Лейву, который находится в списке травмированных футболистов.

    «Айнтрахт»

    Немецкий клуб, который в своей группе не потерпел ни одного поражения. В итоге у команды первое место и 15 баллов. Все 5 поединков «Айнтрахт» из Франкфурта выиграл, забивая при этом не менее двух голов. Пропустили «орлы» в 3 из 5 матчей.

    Две выездных встречи «Айнтрахт» выиграл. Также команда выиграла 12 из 15 последних игр в рамках Лиги Европы. Кроме того, стоит отметить, что в 4 последних матчах в этом турнире «франкфуртцы» побеждали как в тайме, так и в матче.

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    Скучными поединки с участием «Айнтрахта» назвать нельзя, поскольку в 6 из 7 последних игр забивалось как минимум три мяча. Вполне вероятно, что и в предстоящем поединке будет то же самое.

    На поле не смогут выйти такие футболисты как Аллан, Чендлер и Торро. Эти игроки получили травму.

    Прогноз

    В прошлом матче между этими командами было забито 5 голов. «Айнтрахт» победил и в тайме, и в игре в целом. Прогнозируем, что в этот раз случится что-то подобное. Рекомендуемая ставка — «Айнтрахт» победит хотя бы в одном тайме. На этот исход дается коэффициент 2,01.

    Учитывая статистику последних выступлений на европейской арене можно предположить, что «орлы» постараются ее не испортить. В домашней игре «Лацио» является фаворитом — 2,10 против 3,20 в пользу «римлян». Мы же считаем, что «Айнтрахт» вполне может увезти очки с «Олимпико». Неплохим вариантом для ставки будет исход «Х2» с коэффициентом 1,73. 0

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    Прогноз на «Лацио» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. На стадионе «Олимпико» в Риме встретятся команды «Лацио» и «Айнтрахт». Поединок 6 тура группового раунда Лиги Европы начнется в 20:55 по московскому времени.
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