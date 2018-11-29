«Милан» — «Дюделанж». Прогноз и ставки на матч 5-го тура ЛЕ 29 ноября 2018 года

5-й тур Лиги Европы 29 ноября сведет на «Сан-Сиро» местный «Милан» и люксембургский «Дюделанж». Старт поединка — в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Дюделанж».

«Милан»

Последний тур Лиги Европы подопечные Дженнаро Гаттузо проводили в Севилье — там они сыграли вничью во второй «спарке» против местного «Бетиса» (1:1).

Первый поединок против испанцев закончился для миланцев плачевно — поражение 1:2. Выездной матч проходил в похожем ключе: равная борьба, примерно одинаковое количество ударов (10-9 в первом матче и 10-11 во втором), много нарушений (23 фола в первом поединке и 31 — во втором).

Отличительная особенность «Милана» в Лиге Европы — это ужасная игра в первых таймах. За все четыре матча «россонери» не выиграли ни одного (!) первого тайма.

Более того, три «первака» они проиграли. Отрада — это нулевая ничья в первой половине матча с тем же «Дюделанжем» в первом туре.

«Дюделанж»

«Дюделанж» стал первым люксембургским клубом, который вышел в группу любого еврокубка. Наверное, перегорели ребята.

Ведь давление завышенных ожиданий плохо сказалось на игре подопечных Дино Топпмёллера. Все четыре матча группового раунда они проиграли и только в последнем туре (против «Олимпиакоса») они забили свой первый гол.

Все прогнозы на Лигу Европы

Когда напрочь отсутствуют турнирные устремления, есть два пути: либо команду «отпускает», и она начинает играть раскованно, либо она «забивает», причем на все. Относительно «Дюделанжа» мы больше склоняемся к первому варианту, но считаем, что это люксембуржцам не поможет.

Прогноз

Сейчас у «Милана» семь очков. Столько же у греческого «Олимпиакоса». Если не поднажать, можно и пролететь. Гаттузо это понимает, поэтому будет делать то, что умеет лучше всего — раздавать мотивационные подзатыльники и максимально настраивать своих ребят.

Прогнозируем, что поможет. Причем настолько, что «россонери» прервут неудачную статистику первых таймов. Наша ставка — «1 тайм: ИТ1 ровно 1» за 2,82. 0