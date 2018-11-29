ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Виктория»ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре Футболисты «Реала»«Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко Юрген КлоппЭволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
  • 08:05
    • «Денвер» разгромил «Лос-Анджелес», «Торонто» в гостях обыграл «Мемфис»
  • 22:47
    • ЦСКА проиграл «Виктории», почти лишившись шансов на Лигу Европы
  • 01:04
    • «Бавария» разгромила «Бенфику», лишив ее шансов на выход в плей-офф
  • 00:58
    • «Лион» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 00:56
    • «МЮ» вырвал победу у «Янг Бойз», отправив «Валенсию» в Лигу Европы
  • 00:53
    • «Шахтер» вырвал победу у «Хоффенхайма»
  • 00:53
    • Гол Манджукича вывел «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Милану» помогут мотивационные подзатыльники

    «Милан» — «Дюделанж». Прогноз и ставки на матч 5-го тура ЛЕ 29 ноября 2018 года

    Лига Европы Милан Футбол Италии
    Прогноз на «Милан» — «Дюделанж»
    Дженнаро Гаттузо
    5-й тур Лиги Европы 29 ноября сведет на «Сан-Сиро» местный «Милан» и люксембургский «Дюделанж». Старт поединка — в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Дюделанж».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Милан»

    Последний тур Лиги Европы подопечные Дженнаро Гаттузо проводили в Севилье — там они сыграли вничью во второй «спарке» против местного «Бетиса» (1:1).

    Первый поединок против испанцев закончился для миланцев плачевно — поражение 1:2. Выездной матч проходил в похожем ключе: равная борьба, примерно одинаковое количество ударов (10-9 в первом матче и 10-11 во втором), много нарушений (23 фола в первом поединке и 31 — во втором).

    Отличительная особенность «Милана» в Лиге Европы — это ужасная игра в первых таймах. За все четыре матча «россонери» не выиграли ни одного (!) первого тайма.

  • СМИ: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»
  • Читайте по теме

    • Более того, три «первака» они проиграли. Отрада — это нулевая ничья в первой половине матча с тем же «Дюделанжем» в первом туре.

    «Дюделанж»

    «Дюделанж» стал первым люксембургским клубом, который вышел в группу любого еврокубка. Наверное, перегорели ребята.

  • 3999
  • Забрать
  • Бонус для новичков!
  • leon.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Ведь давление завышенных ожиданий плохо сказалось на игре подопечных Дино Топпмёллера. Все четыре матча группового раунда они проиграли и только в последнем туре (против «Олимпиакоса») они забили свой первый гол.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Когда напрочь отсутствуют турнирные устремления, есть два пути: либо команду «отпускает», и она начинает играть раскованно, либо она «забивает», причем на все. Относительно «Дюделанжа» мы больше склоняемся к первому варианту, но считаем, что это люксембуржцам не поможет.

    Прогноз

    Сейчас у «Милана» семь очков. Столько же у греческого «Олимпиакоса». Если не поднажать, можно и пролететь. Гаттузо это понимает, поэтому будет делать то, что умеет лучше всего — раздавать мотивационные подзатыльники и максимально настраивать своих ребят.

    Прогнозируем, что поможет. Причем настолько, что «россонери» прервут неудачную статистику первых таймов. Наша ставка — «1 тайм: ИТ1 ровно 1» за 2,82. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Сегодня в 20:55
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Монако
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Интер
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч ПСВ — Барселона
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Порту — Шальке
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Брюгге
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Црвена Звезда
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Завтра в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Рапид
  • Завтра в 18:50
    •  1.96
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Киев
  • Завтра в 18:50
    •  1.69
  • Прогноз на матч Краснодар — Акхисар
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Лудогорец
  • Завтра в 20:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Себастьян Дриусси
  • План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
    • 09:02 26/11/2018     Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018     Сон Хых Мин
  • «Тоттенхэм» разрушил сказку «Челси». Три вывода
    • 15:20 25/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Милан» — «Дюделанж». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.82. 5-й тур Лиги Европы 29 ноября сведет на «Сан-Сиро» местный «Милан» и люксембургский «Дюделанж». Старт поединка — в 20:55 по московскому времени.
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Виктория» Футбол ЛЧ. ЦСКА опустился на последнее место, «Рома» проиграла «Реалу»Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:170
  • 00:46
    • «Реал» обыграл «Рому» и вышел в плей-офф с первого места в группе
  • 23:36
    • ЦСКА не заслужил положительного итога, заявил Гончаренко
  • 22:47
    • «Аякс» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября Вчера в 08:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 08:18
    • «Лестер» пробился в 1/4 финала Кубка английской лиги
  • 00:28
    • Прохазка: Матч с ЦСКА мог стать худшим в моей карьере
  • 00:21
    • Губник считает «Лужники» лучшим стадионом в мире
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 01:430
  • 21:40
    • Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»
  • 20:38
    • Финал Кубка Либертадорес перенесут за пределы Аргентины
  • 20:21
    • «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в Уфе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие