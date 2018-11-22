СМИ: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Нападающийблизок к переходу в, сообщает SportMediaset.

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По информации издания, 37-летний швед согласился подписать контракт рассчитанный на шесть месяцев.

Зарплата Ибрагимовича составит 2,2 миллиона евро. Детали соглашения обсуждались между спортивным директором «россонери» Леонардо и агентом форварда Мино Райолой на встрече, которая состоялась в понедельник.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе «россонери» он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии.

Нападающий выступает за «Лос-Анджелес» с марта 2018 года. Он провел 27 матчей за американскую команду, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач. 0