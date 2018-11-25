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    «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч РПЛ 25 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Краснодар Арсенал Тула
    Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 25 ноября, в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет тульский «Арсенал». Начало — в 16:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула.
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    «Краснодар»

    Краснодарская команда перед заключительным матчем первого круга расположилась на второй строке в турнирной таблице, набрав в 14 поединках 26 очков и отстают от первой позиции на пять баллов.

    «Быки» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В чемпионате в этот период они провели три поединка, в которых две игры выиграли и одну свели вничью.

    Сначала переиграли на выезде ЦСКА со счетом 2:1, затем в домашней встрече расписали мировую с «Ростовом» (2:2) и в минувшем туре разгромили на своей территории «Енисей» — 3:0. Помимо этих матчей, «Краснодар» еще прошел «Крылья» в Кубке России и обыграл бельгийский «Стандард» (2:1) в Лиге Европы.

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  • 09/11/2018

    • На своем поле краснодарцы провели в этом розыгрыше РПЛ шесть матчей, где три встречи выиграли, одну свели вничью и две проиграли, разница мячей — 10:5.

    «Арсенал» Тула

    На тренерском мостике «пряников» произошли изменения. Олег Кононов пошел на повышение в «Спартак», а на его место назначен тренерский тандем Игорь СемшовИгорь Черевченко, но де-факто главным станет последний.

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    «Оружейники» после 14 матчей чемпионата идут на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 баллов и опережают зону переходных матчей на три очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    В ноябре «канониры» успели провести два поединка в Премьер-лиге. Сперва проиграли в Москве набравшему неплохой ход «Локомотиву» со счетом 1:3, в прошлом туре нанесли домашнее поражение «Анжи» — 2:0.

    Шесть гостевые игр в этом чемпионате принесли туляком только одну победу. Еще один поединок они свели вничью и четыре матча проиграли, разница мячей — 5:11.

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  • 21/11/2018

    • В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами. В Краснодаре хозяева взяли верх — 3:0, а в Туле сильнее был «Арсенал» — 1:0. «Быки» выиграл все три поединка РПЛ против «оружейников» на своей арене с общим счетом 8:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.49.

    На победу гостей дают — 7.00, ничья оценена — в 4.30.

    В играх этих клубов между собой всегда забивала только одна команда. Прогнозируем, что эта тенденция прервется в предстоящем поединке. 0

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    Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В воскресенье, 25 ноября, в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет тульский «Арсенал». Начало — в 16:30 по мск.
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