«Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2018 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Барселону». Матч пройдет на «Сан-Сиро» 6 ноября. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Барселона».

«Интер»

«Интер» набрал великолепную форму и в последних десяти матчах одержал девять побед при одном поражении. Это поражение подопечным Лучано Спаллетти нанесла как раз «Барселона» — в третьем круге каталонцы выиграли со счетом 2:0.

В третьем туре «Интер» впервые потерял очки в Лиге чемпионов. «Нерадзурри» после первого круга набрали 6 очков и занимают второе место, опережая «Тоттенхэм» и ПСВ на 5 очков.

Перед ответным матчем против «Барселоны» «Интер» покуражился в чемпионате Италии. Спаллетти провел ротацию (в частности, отдыхал набравший великолепную форму Мауро Икарди), но это не помешало «Интеру» разгромить «Дженоа» со счетом 5:0. Дубль оформил Роберто Гальярдини, еще по голу забили Маттео Политано, Жоау Мариу и Раджа Наингголан.

В чемпионате Италии «Интер» после одиннадцати туров идет вторым, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.

Стоит отметить, что «Барселона» — единственная команда, которой удалось забить «Интеру» в четырех последних матчах «нерадзурри». Три последних поединка в Серии А «Интер» выиграл с общей разницей мячей 9-0.

«Барселона»

«Барселона», похоже, преодолела свою череду невразумительных результатов и выиграла пять матчей подряд. На эту серию пришлись победа над «Интером», победа в Кубке Испании над «Леонесой» (1:0), а также три виктории в чемпионате Испании, в том числе — над «Реалом» (5:1).

Перед ответной встречей с «Интером» каталонцы на выезде одержали непростую победу в поединке против «Райо Вальекано» — 3:2. Дубль оформил Луис Суарес, который забил в том числе победный гол на последних минутах встречи. Еще один мяч на счету Усмана Дембеле.

Набрав 24 очка после одиннадцати туров, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры. У каталонцев — 24 очка и плюс 4 над ближайшими преследователями «Атлетико» и «Алавесом».

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Возглавляет таблицу «Барса» и в Лиге чемпионов, где у каталонцев максимум очков после трех туров.

«Барселона» довольно много забивает (так, в пяти последних матчах подопечные Эрнесто Вальверде отличились 15 раз), но при этом и пропускает в большинстве поединков. Из шестнадцати матчей текущего сезона каталонцы лишь пять раз сохраняли свои ворота сухими.

В ответной встрече против «Интера», скорее всего, уже сможет помочь «Барсе» Лионель Месси, который восстановился после травмы руки и полетел с командой в Милан.

Прогноз

На победу «Интера» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,64, на ничью — 3,68, а на победу «Барселоны» — 2,10.

Победа над «Интером» в гостях досрочно выведет «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов. Но при определенном раскладе (ничья в параллельном поединке) каталонцы выйдут в плей-офф даже при поражении.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Что касается «Интера», то победа над «Барсой» позволит «нерадзурри» уже одной ногой находиться в плей-офф, тогда как даже ничья при победе «шпор» в параллельном матче усложнит миланцам жизнь — матч против «Тоттенхэма» станет определяющим.

«Интер» находится в прекрасной форме, наверняка надеется укрепить свои позиции в группе перед последними турами и сможет дать «Барселоне» бой.

Наш прогноз на матч — «Интер» не проиграет с коэффициентом 1,83. 0