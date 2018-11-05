«Хаддерсфилд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч 11-го тура АПЛ 5 ноября 2018 года

В 3-м туре первенства Англии по футболу «Хаддерсфилд» будет принимать «Фулхэм». Матч состоится на стадионе «Джона Смита» 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Фулхэм».

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» — один из двух клубов АПЛ, которые не знает вкуса побед в этом сезоне. За 10 туров команда Давида Вагнера лишь трижды сыграла вничью, остальное — проигрыши, подчас крупные.

21 пропущенный гол — это третий показатель «дырявости» в Премьер-лиге наряду с «Бернли». К слову, именно против кларетовых «Терьеры» и добыли свои пока что последние очки в лиге, сыграв на выезде 1:1.

После этого второгодник элиты английского футбола не только проигрывает, но и не может забить хотя бы один мяч. Так, после домашнего поражение от «Ливерпуля» (0:1) он был разгромлен в гостях «Уотфордом» (0:3) и упал на последнее место в чемпионате.

«Фулхэм»

Свое возвращение в Премьер-лигу «Фулхэм» провел неудачно. Сперва «Дачники» проиграли дома «Кристал Пэлас» (0:2), а затем крупно уступили на выезде против «Тоттенхэма» (1:3).

Тем не менее, после этого лондонский коллектив пришел в себя, и не знал поражений в четырех поединках кряду при трех победах. Да и потом лишь «Манчестер Сити» обыграл команду, которая продолжила беспроигрышные выступления еще в двух матчах разных турниров.

Календарь и таблица АПЛ

И все же, с конца сентября подопечные Славии Йокановича надежно угодили в яму. «Фулхэм» потерпел пять поражений кряду во всех турнирах, в результате чего не только угодил в зону вылета на 18-е место, но и вылетел из Кубка Лиги.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Хаддерсфилд» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0