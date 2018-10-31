«Милан» — «Дженоа». Прогноз и ставки на чемпионат Италии 31 октября 2018 года

В среду, 31 октября, в отложенном матче 1-го тура Серии А «Милан» на своем поле сыграет с «Дженоа». Начало встречи — в 22:30 по Москве. Прогноз на «Милан» — «Дженоа».

«Милан»

До последнего матча «Россонери» проиграли два поединка кряду. Сначала в матче чемпионата они уступили в миланском дерби «Интеру» со счетом 0:1, а затем оказались слабее «Бетиса» (1:2) в Лиге Европы.

Этими неудачами «Милан» прервал 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В поединках Серии А футболисты Дженнаро Гаттузо в этот период добыли три победы и три раза сыграли вничью.

Но на фоне участившихся разговоров о грядущем увольнении молодого тренера, его подопечные в драматичном матче победили «Сампдорию» (3:2) в прошлое воскресенье. Теперь если коллектив выиграет отложенную встречу, то по разнице мячей опередит «Лацио» и поднимется на четвертую позицию.

«Дженоа»

«Дженоа» отлично начал сезон, разгромив в Кубке Италии «Лечче» со счетом 4:0. Этот настрой остался с командой и в последующих пяти поединках (с учетом товарищеской встречи против «Алессандрии»), в которых было одержано четыре победы.

И хотя затем «Грифоны» с крупным счетом уступили на выезде «Лацио» (1:4), успех сразу же вернулся к коллективу. «Кьево» и «Фрозиноне» потерпели поражения от клуба на выезде и дома соответственно.

Наставнику «россоблу» Давиде Баллардини стоило проиграть еще один поединок — против «Пармы» (1:3) на своем поле, как его ожидала отставка. Новому рулевому Ивану Юричу пока не удается выиграть, однако при нем коллектив не уступил ни «Ювентусу» (1:1), ни «Удинезе» (2:2), и в случае победы поднимется на пятое место.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0