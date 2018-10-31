«Челси» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка футбольной лиги Англии 31 октября 2018 года

На стадии 1/8 финала EFL Cup «Челси» 31 октября примет на «Стэмфорд Бридж» «Дерби Каунти». Начало матча — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Челси» — «Дерби Каунти».

«Челси»

В позапрошлом туре Премьер-лиги команда Маурицио Сарри спаслась против «Манчестер Юнайтед» на 96-й минуте поединка (2:2). Поэтому нельзя сказать, что для «Челси» пошли первые упущения, ведь ситуация больше напомнила приобретение.

Однако факт остается фактом — из-за этой ничьи «аристократы» отстают от «Ливерпуля» на два очка. В туре последнем «пенсионеры» сорвали злость на «Бёрнли» — 4:0. Да и «БАТЭ» не обошелся без «сладкого», пропустив три гола от «синих».

Такое рвение в первой части чемпионата обычно плохо заканчивалось для команд — как минимум голевой «засухой». Но пока «Челси» феноменален: 24 забитых гола, в среднем 76,7 атаки за игру, стандартные 61% владения и всего лишь 0,9 желтых карточек за обычный матч.

«Дерби Каунти»

Наставник «баранов» может по праву гордиться своими ребятами, ведь их рога оказались крепче рог «красных дьяволов».

В 1/16-й Кубка футбольной лиги «Дерби Каунти» сенсационно оставил за бортом турнира именитый «Манчестер Юнайтед». Пособило, правда, удаление Ромеро в середине второго тайма. До него показатели команды Фрэнка Лэмпарда не были такими существенными (всего одно попадание в створ за первый тайм).

Заметим, что представители Чемпионшипа добились успеха не за счет грубости («МЮ» выиграл по фолам 15-10), а за счет самоотдачи.

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На предыдущих стадиях Кубка лиги «Дерби» тоже играл уверенно: одержал верх над «Олдхэмом» (2:0) и «грохнул» «Халл Сити» (4:0).

Прогноз

Волею характера «баранов» еще один поединок «Челси» с «МЮ» не состоялся. Зато мы увидим противостояние легенды клуба против своей alma mater.

Кстати, плюшка — все предыдущие игры в рамках Кубка лиги «Дерби» играл на выезде. Станет ли четвертый выезд удачным? Вряд ли. Маурицио Сарри еще в «Наполи» показал себя как очень адаптивный и скрупулезный тренер.

Мы не сомневаемся, что он дотошно изучил оплошности «Ман Юнайтед» и сделал правильные выводы. Исходя из этого, мы не видим другого оптимального варианта ставки, кроме «П1 + ТБ 2,5» за 1,75. 0