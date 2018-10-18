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    «Реал» начал переговоры с Конте

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    Мадридский «Реал» заинтересован в сотрудничестве с итальянским специалистом Антонио Конте, утверждает Corriere dello Sport.

    Антонио Конте
    Антонио Конте
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    По информации издания, «сливочные» уже провели с экс-наставником «Челси» первый этап переговоров, который состоялся 15 октября.

    Сам Конте по-прежнему ведет судебную тяжбу против «Челси», оспаривая невыплату 10 миллионов евро за досрочное увольнение из лондонского клуба.

    «Реал» под руководством Хулена Лопетеги не смог забить в четырех последних матчах (одна ничья, три поражения).

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