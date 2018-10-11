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    Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Реал»

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    Как утверждает El Chiringuito, бывший главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп может возглавить мадридский «Реал».

    Микаэль Лаудруп
    Микаэль Лаудруп
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    По информации источника, 54-летний датский специалист может сменить на этом посту Хулена Лопетеги, которым недовольно руководство «сливочных».

    Напомним, Лаудруп возглавлял московский «Спартаке» в 2008–2009 годах. Последним его местом работы был катарский «Аль-Райян».

    В качестве игрока датчанин играл за «Реал» с 1994 по 1996 год, на его счету 62 матча и 12 голов за мадридцев.

    В чемпионата Испании «Реал» после восьми туров идет на четвертом месте, имея в своем активе 14 очков. 0

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