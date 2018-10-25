«Милан» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы 25 октября 2018 года

В 3-м туре Лиги Европы итальянский «Милан» 25 октября примет на «Джузеппе Меацца» испанский «Бетис». Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Милан» — «Бетис».

«Милан»

В Лиге Европы пока что «Милан» не ошибался. В первом туре была добыта относительно натужная победа над люксембургским «Дюделанжем» (1:0), а во втором — уверенна «виктория» над «Олимпиакосом» на «Сан-Сиро» (3:1).

Да и вообще с учетом всех турниров команда Дженнаро Гаттузо оступилась всего один раз — в последнем туре чемпионата Италии против «Интера» (поражение 0:1).

Касательно этих игр можем выделить одну коренную проблему «россонери» — потерю концентрации в пиковые моменты игры. Ведь от греков пропустили первыми, а от «нерадзурри» «глотнули» решающий мяч в самой концовке (92-я минута, снова Икарди).

«Бетис»

Благодаря победе над «Дюделанжем» (3:0) «гелиополиты» идут вторыми в группе F. Отставание от миланцев — всего два очка. Интересно, что форма и текущие результаты сегодняшних соперников схожи.

Так, «Бетис» не проигрывал восемь матчей подряд с учетом всех турниров. Однако два последних поединка закончились для «огурцов» печально — два минимальных поражения (по 0:1).

Дело не в счете, дело в игре, которую показала команда Кике Сетьена в матчах против «Атлетико» и «Вальядолида».

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За все 90 минут ни разу не попали по воротам первого соперника, выглядели в разы лучше второго соперника, но — поражение есть поражение.

Прогноз

Когда-то «Бетис» славился своей бесшабашностью в атаке. Но не сейчас — четыре матча «бетикос» из последних пяти оказались «низовыми».

У «Милана» же наоборот — три поединка из последних трех сыграны на ТБ 3,5. Прогнозируем проблемы испанцев на «Сан-Сиро». Впрочем, мы не можем гарантировать разгром «огурцов», даже больше — его, скорее всего, не будет.

Хотя бы в виду того, что в испанской Примере меньше «Бетиса» пропустили только представители зоны еврокубков.

Тем не менее парочку голов должно влететь, не обязательно в одну сторону. Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08. 0