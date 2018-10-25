«Милан» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы 25 октября 2018 года

«Милан»
В Лиге Европы пока что «Милан» не ошибался. В первом туре была добыта относительно натужная победа над люксембургским «Дюделанжем» (1:0), а во втором — уверенна «виктория» над «Олимпиакосом» на «Сан-Сиро» (3:1).
Да и вообще с учетом всех турниров команда Дженнаро Гаттузо оступилась всего один раз — в последнем туре чемпионата Италии против «Интера» (поражение 0:1).
Касательно этих игр можем выделить одну коренную проблему «россонери» — потерю концентрации в пиковые моменты игры. Ведь от греков пропустили первыми, а от «нерадзурри» «глотнули» решающий мяч в самой концовке (92-я минута, снова Икарди).
«Бетис»
Благодаря победе над «Дюделанжем» (3:0) «гелиополиты» идут вторыми в группе F. Отставание от миланцев — всего два очка. Интересно, что форма и текущие результаты сегодняшних соперников схожи.
Так, «Бетис» не проигрывал восемь матчей подряд с учетом всех турниров. Однако два последних поединка закончились для «огурцов» печально — два минимальных поражения (по 0:1).
Дело не в счете, дело в игре, которую показала команда Кике Сетьена в матчах против «Атлетико» и «Вальядолида».
За все 90 минут ни разу не попали по воротам первого соперника, выглядели в разы лучше второго соперника, но — поражение есть поражение.
Прогноз
Когда-то «Бетис» славился своей бесшабашностью в атаке. Но не сейчас — четыре матча «бетикос» из последних пяти оказались «низовыми».
У «Милана» же наоборот — три поединка из последних трех сыграны на ТБ 3,5. Прогнозируем проблемы испанцев на «Сан-Сиро». Впрочем, мы не можем гарантировать разгром «огурцов», даже больше — его, скорее всего, не будет.
Хотя бы в виду того, что в испанской Примере меньше «Бетиса» пропустили только представители зоны еврокубков.
Тем не менее парочку голов должно влететь, не обязательно в одну сторону. Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08. 0