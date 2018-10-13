«СКА-Хабаровск» — «Ротор». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2018 года

«СКА-Хабаровск»
«Армейцы» после 15 туров первенства первой лиги расположились на 11 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 баллов и опережают зону вылета только на два очка.
За последние пять матчей ФНЛ дружина Вадима Евсеева проиграла всего лишь один раз. В 13 туре дальневосточники уступили в Москве дублю «Спартака» — 1:2.
Но и победу хабаровский клуб праздновал только одну, переиграв на своем поле воронежский «Факел» со счетом 2:1. Еще три поединка СКА свел вничью с «Авангардом» (1:1), «Шинником» (1:1) и «Химками» (0:0).
На своем поле в этом розыгрыше первенства первой лиги «СКА-Хабаровск» провел семь матчей, в которых одержал три победы при трех ничьих и одном поражении, разница мячей — 11:7.
«Ротор»
Волгоградцы отстают о своего предстоящего соперника на один балл и располагаются на 15 месте в турнирке ФНЛ, опережаю зону вылета только на одно очко.
Футболисты Роберта Евдокимова на данный момент имеют 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате. За этот отрезок они два поединка выиграли и пять свели вничью.
За последние три тура первенства первой лиги «Ротор» добыл семь очков. Переиграл на своем поле «Нижний Новгород» (2:1) и «Краснодар-2» (1:0), а также поделил очки с «Армавиром» (2:2) в гостях.
Выездные поединке в этом первенстве ФНЛ принесли «сине-голубым» шесть ничейных результатов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 6:11.
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.10, победа «Ротора» — 3.75, ничья — 3.15.
Дальневосточники неплохо выступают на родной арене, волгоградцы также зависят от родных стен и выездные поединки им даются очень тяжело.
Прогнозируем, что в этом поединке хозяева одержат победу и оторвутся от опасной зоны. 0