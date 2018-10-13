ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосе КальехонКто больше всех создает? Топ-10 креативных игроков Европы Ромелу ЛукакуСтрадания Лукаку. Стоит ли «МЮ» усадить его в запас? Хоккеисты «Ак Барса»КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Трактор», «Ак Барс» примет «Спартак»
  • 21:52
    • Гильерме — в основе сборной России на матч со Швецией
  • 19:42
    • Гаспарян прошла Бертенс на турнире в Линце
  • 17:08
    • «Салават Юлаев» крупно обыграл «Трактор» в Уфе
  • 15:46
    • Российские волейболистки проиграли сборной Китая и не вышли в «Финал шести»
  • 15:33
    • Смертин покинул «Динамо» из-за работы в РФС
  • 14:35
    • «Монако» уволил главного тренера
  • 13:41
    • Кокорин и Мамаев утверждают, что не пили ничего крепче пива
    Все новости спорта

    Прервут ли дальневосточники беспроигрышную серию «Ротора»?

    «СКА-Хабаровск» — «Ротор». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2018 года

    ФНЛ Футбол России СКА-Хабаровск Ротор
    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ротор»
    Футболисты «СКА-Хабаровск»
    В субботу, 13 октября, «СКА-Хабаровск» в рамках 16 тура ФНЛ на своем поле примет волгоградский «Ротор». Начало встречи — в 08:00 по Москве. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ротор».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «СКА-Хабаровск»

    «Армейцы» после 15 туров первенства первой лиги расположились на 11 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 баллов и опережают зону вылета только на два очка.

    За последние пять матчей ФНЛ дружина Вадима Евсеева проиграла всего лишь один раз. В 13 туре дальневосточники уступили в Москве дублю «Спартака» — 1:2.

    Но и победу хабаровский клуб праздновал только одну, переиграв на своем поле воронежский «Факел» со счетом 2:1. Еще три поединка СКА свел вничью с «Авангардом» (1:1), «Шинником» (1:1) и «Химками» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в этом розыгрыше первенства первой лиги «СКА-Хабаровск» провел семь матчей, в которых одержал три победы при трех ничьих и одном поражении, разница мячей — 11:7.

    «Ротор»

    Волгоградцы отстают о своего предстоящего соперника на один балл и располагаются на 15 месте в турнирке ФНЛ, опережаю зону вылета только на одно очко.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Футболисты Роберта Евдокимова на данный момент имеют 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате. За этот отрезок они два поединка выиграли и пять свели вничью.

    За последние три тура первенства первой лиги «Ротор» добыл семь очков. Переиграл на своем поле «Нижний Новгород» (2:1) и «Краснодар-2» (1:0), а также поделил очки с «Армавиром» (2:2) в гостях.

    Всё о футболе России

    Выездные поединке в этом первенстве ФНЛ принесли «сине-голубым» шесть ничейных результатов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 6:11.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.10, победа «Ротора» — 3.75, ничья — 3.15.

    Дальневосточники неплохо выступают на родной арене, волгоградцы также зависят от родных стен и выездные поединки им даются очень тяжело.

    Прогнозируем, что в этом поединке хозяева одержат победу и оторвутся от опасной зоны. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Уэльс — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Израиль — Шотландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Азербайджан
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч США — Колумбия
  • Завтра в 02:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Южная Корея — Уругвай
  • Завтра в 14:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бенедикт Хеведес
  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
    • 00:51 08/10/2018     «Реал» проиграл три из четырех последних матчей, ни разу не забив
  • «Реал» переживает кризис: семь главных причин
    • 23:59 09/10/2018     Юрген Клопп
  • Три года в «Ливерпуле». Сможет ли Клопп повторить успех времен «Боруссии»?
    • Вчера в 13:17
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В субботу, 13 октября, «СКА-Хабаровск» в рамках 16 тура ФНЛ на своем поле примет волгоградский «Ротор». Начало встречи — в 08:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Евгений Кузнецов Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, четыре очка Кузнецова, результативность ВорачекаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 октября 08:520
  • 19:57
    • Полузащитник «Реала» вернулся к тренировкам
  • 19:28
    • СМИ: Хавбек «Арсенала» может перейти в «Ювентус»
  • 19:13
    • «Тоттенхэм» надолго остался без защитника
    Юрген Клопп Футбол Три года в «Ливерпуле». Сможет ли Клопп повторить успех времен «Боруссии»?У «Ливерпуля» уже есть черты, похожие на успешную «Боруссию» времен Клоппа Вчера в 13:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Испания испортит праздник валлийским болельщикам
  • 4.69
    •
  • 16:40
    • Александрова обыграла Ларссон в Австрии
  • 16:28
    • Нурмагомедов: Все, что было сделано, сделал бы еще раз
  • 16:12
    • Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
    Нико Ковач Футбол Проблемы «Баварии». Нико Ковач находится под давлениемМюнхенская команда рискует потерять трон в Бундеслиге Вчера в 18:480
  • 13:21
    • КХЛ наложила спортивную дисквалификацию на руководство «Адмирала»
  • 11:34
    • Джокович уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
  • 11:20
    • Отчим Кокорина от лица сына извинился перед Паком
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие