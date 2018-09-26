«Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Примеры 26 сентября 2018 года

В шестом туре испанского первенства «Леганес» на своем поле примет «Барселону». Матч начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Леганес» — «Барселона».

«Леганес»

Стартовавший сезон стал уже третьим кряду для «Леганеса» в элитном дивизионе Испании, и несмотря на это, пока еще рано говорить, что клуб закрепился в Примере. Так, в своей дебютной кампании команда из пригорода Мадрида заняла первое место над зоной вылета — 17-е, опередив конкурента с 18-й строчки на четыре очка.

Спустя год коллектив Асьера Гаритано финишировал на этой же позиции. И только отрыв в 14 баллов может свидетельствовать о каком-никаком прогрессе, но все равно говорит о зыбкости его прописки в элите.

В первом туре «Леганес» уступил на выезде «Атлетику» (1:2), где, впрочем, нередко проигрывают даже гранды, а первый пункт был набран командой во втором туре против «Реал Сосьедада» (2:2) на своем поле, что удалось благодаря позднему голу от Набиля Эль Жара. С тех пор команда проиграла все три матча в Примере с разницей 1-6, поэтому закономерно занимает последнее место.

«Барселона»

«Барселона» начала текущий сезон просто замечательно, набрав 12 очков в четырех сыгранных турах. На своем поле «сине-гранатовые» обыграли «Алавес» (3:0) и «Уэску» (8:2), тогда как в гостях справились с «Вальядолидом» (1:0) и «Реал Сосьедадом» (2:1).

Впрочем, поединок в Сан-Себастьяне должен был стать тревожным звонком для подопечных Эрнесто Вальверде, поскольку по ходу игры они уступали 0:1, и лишь прекрасные действия в воротах Марка-Андре тер Штегена спасли их от больших неприятностей. Это вдохновило партнеров немецкого голкипера, которые смогли забить два мяча и добыть победу.

После разгрома ПСВ (4:0) на своем поле в первом туре группового этапа Лиги чемпионов казалось, что сложности в поединке против «Сосьедада» были лишь недоразумением. Тем не менее, уже в следующем матче, в Примере против «Жироны» (2:2), «блауграна» довольствовались ничьей 2:2 на своем поле, из-за чего упустили единоличное лидерство, которое теперь делят с «Реалом».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, а ничья — в 6,00.

Советуем ставить на то, что «Барселона» сумеет сорвать злость на нынешнем главном аутсайдере Ла Лиги, поэтому одержит победу, а в матче будет забито 5 или более голов за 3,60. 0