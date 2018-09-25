«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги 25 сентября 2018 года

В рамках третьего раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Дерби Каунти». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 25 сентября. Начало матча — в 22:00. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на старте нового сезона шатает из стороны в сторону — команда начала сезон с победы, затем дважды проиграла («Брайтону» и «Тоттенхэму»), потом три раза подряд выиграла, но тут же потеряла очки там, где их терять не стоило.

Казалось, что «МЮ» наконец-то нашел способ добывать результат, однако трехматчевую победную серию манкунианцев (две виктории в чемпионате и еще одна над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов) прервал «Вулверхэмптон». Матч шестого тура АПЛ на «Олд Траффорд» завершился вничью — 1:1.

В итоге после шести туров команда Жозе Моуринью набрала 10 очков и пока довольствуется только шестым местом в турнирной таблице.

Отметим, что «МЮ» забивал в шести из семи матчей сезона, но и пропускал при этом в пяти поединках.

«Дерби Каунти»

«Дерби» начал новый сезон под руководством нового главного тренера — легендарного Фрэнка Лэмпарда. Команда стартовала раньше, чем «МЮ», и к этому моменту успела провести уже 11 поединков.

В том числе «Дерби» прошел и два раунда Кубка лиги, поочередно обыграв «Олдхэм» (2:0) и «Халл» (4:0).

В девяти турах Чемпионшипа «Дерби» удалось одержать пять побед при трех поражениях и одной ничьей. Непосредственно перед матчем против «МЮ» команда дома переиграла «Брентфорд» — 3:1. В турнирной таблице «бараны», набрав 16 очков, располагаются на шестом месте.

Прогноз

Победа «Манчестер Юнайтед» в основное время матча оценивается коэффициентом 1,25, ничья — коэффициентом 6,90, а успех «Дерби» — 14,00.

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На проход «МЮ» в следующий этап букмекеры дают коэффициент 1,06, а на сенсацию от «Дерби» — 9,00.

Отметим, что в прошлом сезоне команды встречались в третьем раунде Кубка Англии и тогда «МЮ» выиграл со счетом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» должен проходить дальше — класса команды Моуринью должно хватить, чтобы обыграть команду его экс-подопечного. Однако манкунианцы пока не могут похвастаться стабильностью и вряд ли выиграют крупно. Наиболее вероятным вариантом видится победа «МЮ» с преимуществом в один-два гола.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,87. 0