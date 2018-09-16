«Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянского чемпионата по футболу 16 сентября 2018 года

В 4-м туре Серии А «Ювентус» 16 сентября примет «Сассуоло». Матч начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Сассуоло».

«Ювентус»

«Старая Сеньора» стартовала с трех уверенных побед. Видно, что с приходом Криштиану Роналду игра «бьянконери» несколько изменилась. Теперь Массимилиано Аллегри не гнушается использовать атакующие 4-3-3 и стандартно-сбалансированные 4-2-3-1.

Это позволяет команде создавать больше моментов. В прошлом сезоне «Ювентус» был не таким взрывным на чужой половине поля.

Сейчас же чемпион Италии держит первенство еще и по среднему количеству моментов за матч — 17,33 удара. Сам португалец пока не забивал, но одну голевую отдать успел.

«Сассуоло»

Смена тренера как нельзя лучше повлияла на «нероверди». Помнится, в прошлом сезоне «Сассуоло» за 38 туров забил всего лишь 29 мячей (худший показатель в Серии А 17/18). Теперь же команда Роберто де Дзерби держит пальму первенства по результативности — 8 голов за 3 матча.

Да и вообще видеть «черно-зеленых» на второй строчке турнирной таблицы несколько непривычно. Тем более, что такой результат был достигнут не без доли везения. Дважды команду де Дзерби спасал судья, назначив в ее пользу 11-метровый.

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Но и с игры «Сассуоло» может создавать моменты. Доказательство — матч против «Дженоа» в последнем туре (5:3), когда «нероверди» пропустили первыми, но забили четыре гола еще до конца первого тайма. Причем показали недурственную эффективность — 8 из 10-ти ударов были направлены в створ.

Прогноз

Чем дальше в лес, тем ниже кэфы на гол Криштиану Роналду. За два дня до матча он был равен 1,57. То, что он когда-то забьет — очевидно, ведь каждую игру у португальца стабильно возникают моменты.

С учетом его активности и грубости игроков де Дзербио (в среднем 3 желтых карточки за игру), думаем, что «Сассуоло» будет достаточно много нарушать.

Первой ставкой предлагаем сумасшедшие «Карточки. Гандикап: 2:0 Х» за 5,50. Продолжая тему нарушений, нельзя не вспомнить о пенальти. «Ювентус», например, уже успел привезти себе один 11-метровый за три тура, а «Сассуоло» сам пробивал дважды.

Можно рискнуть и зарядить «Пенальти: да» за 2,88. Сумасшествие, но кто не рискует… 0