«Кальяри» — «Милан». Прогноз на матч Серии А 16 сентября 2018 года

В воскресенье, 16 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Италии. «Кальяри» будет принимать «Милан». Матч пройдет на стадионе «Сарденья». Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Милан».

«Кальяри»

В прошлом сезоне «Кальяри» провел непростой розыгрыш чемпионата Италии, в котором ему довелось бороться за выживание до последнего тура. При этом, когда за два матча до завершения первенства сардинийцы отметились серией из одной победы в восьми матчах при шести поражениях, казалось, что команду ожидает вылет.

Тем не менее, коллектив в решающий момент нашел в себе силы обыграть «Фиорентину» (1:0) на выезде, а также — «Аталанту» (1:0) в домашних стенах.

Календарь и таблица Серии А

Тем не менее, столь близкое расстояние к пропасти заставило руководство «россоблу» не продолжать сотрудничество с тогдашним наставником Диего Лопесом. На его место пришел Роландо Маран, и пока что можно говорить, что он справляется неплохо.

Под его руководством коллектив уступил в первом туре в гостях «Эмполи» (0:2), зато потом заработал один балл в домашней игре против «Сассуоло» (2:2), а также победил на выезде «Аталанту» (1:0).

«Милан»

Смена Винченцо Монтеллы на Дженнаро Гаттузо у руля команды по ходу прошлой кампании хотя и помогла стабилизировать ситуацию, но не настолько, чтобы можно было говорить о том, что клуб действительно близок к возвращению на былые позиции.

Летом коллектив и вовсе едва не лишился права выступить в Лиге Европы из-за нарушения правил финансового фэйр-плэй, но доказал свое право в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Руководство же верит в нового наставника, подтверждением чему стало подписание нового контракта.

В первом туре Серии А «россонери» не принимали участия из-за трагедии, которая случилась в Генуе из-за обрушения моста, ведь соперником должен был стать представитель этого города «Дженоа».

Посему выезд в Неаполь к «Наполи» стал первым официальным поединком для красно-черных в стартовавшей кампании: несмотря на то, что на 53-й минуте дела у гостей складывались идеально — счет был 2:0 в их пользу, в итоге помогли выиграли хозяева 3:2. И все же, «россонери» одержали первую победу в сезоне, одолев в домашних стенах «Рому» с результатом 2:1.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом являются гости, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев оценивается в 4,40, а ничья — в 3,60. Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0