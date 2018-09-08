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    Бразилия выиграет первый матч после ЧМ-2018

    США — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 8 сентября 2018 года

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    Прогноз на США — Бразилия
    Команда Тите начинает игры после ЧМ-2018
    В субботу, 8 сентября, сборная США на своем поле примет команду Бразилии. Товарищеская встреча, которая пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист Рузерфорде, начнется в 02:30 по московскому времени. Прогноз на США — Бразилия.
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    США

    После неудачной квалификации на чемпионат мира 2018 года сборная США готовится к выступлению на Кубке КОНКАКАФ (первенство Северной и Центральной Америки). Фиаско в борьбе за путевку на российском мундиале стоила работе наставнику американской национальной команды Брюсу Арене, который тем самым завершил свой второй период на этом посту. Его преемником стал Дейв Сарачан — под его руководством «Звездно-полосатые» и пытаются улучшить свои результаты.

    Пока что у нового рулевого Соединенных Штатов дела идут противоречивым образом, пусть речь идет только о товарищеских встречах. В шести поединках сборная одержала только две победы при трех ничьих (Португалия, Босния и Герцеговина, Франция) и одном поражении, которое ей нанесла Ирландия (1:2). Тем не менее, стоит признать, что на Кубке КОНКАКАФ-2019 США не будут противостоять таким соперникам, как «пентакампеоны», а потому им, вероятно, не стоит переживать по поводу результатов контрольных матчей.

    Бразилия

    Сборная Бразилии по мнению многих считалась едва ли не главным фаворитом ЧМ-2018, однако несмотря на, в целом, неплохую игру вылетела в четвертьфинале российского мундиаля. На родине «пентакампеонов» это, безусловно, восприняли как явную неудачу, ведь торсида видит своих любимцев только на вершине. Но, как ни банально, жизнь продолжается, и у «Селесао» все еще остается невероятно талантливое поколение, которое обеспечивает главную команду страны минимум двумя высококачественными составами.

    Теперь для подопечных Тите и самого наставника главное — умело подготовиться к чемпионату Южной Америки, который пройдет летом 2019 года. До того момента у бразильцев не будет официальных поединков, потому остается работать над собой с помощью контрольных встреч. Благо, играть против Неймара и компании хотят многие, если не все, а значит, нехватки в спаррингах у команды не будет.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех хозяев оценивается в 9,00, а ничья — в 5,00. Рекомендуем ставить на то, что Бразилия выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    Прогноз на США — Бразилия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90. В субботу, 8 сентября, сборная США на своем поле примет команду Бразилии. Товарищеская встреча, которая пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист Рузерфорде, начнется в 02:30 по московскому времени.
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