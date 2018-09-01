ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки на чемпионат России по футболу 1 сентября 2018 года

ЦСКА
Московский ЦСКА на данный момент занимает скромное восьмое место в турнирной таблице, имея на своем счету всего шесть набранных очков.
«Армейцы» потерпели всего одно поражение, уступив «Ростову» (0:1), но и выиграть смогли только у тульского «Арсенала» (3:0).
При этом на счету «красно-синих» сразу три ничьи — с «Крыльями Советов» (0:0), «Енисеем» (1:1) и «Рубином» (1:1).
У ЦСКА в лазарете находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев и Георгий Щенников.
«Урал»
Футболисты «Урала» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти матчах четыре очка.
«Шмели» начали чемпионат с домашних поражений от «Анжи» (0:1) и «Краснодара» (1:2), за которыми последовала ничья с «Динамо» (1:1).
19 августа «Урал» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:4), а на прошлой неделе одержал победу над «Ахматом» (2:1).
Среди травмированных у екатеринбургской команды значится только нападающий Гиорги Чантурия.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 1.52, победа «Урала» — 6.50, ничья — 4.20.
«Армейцы» начали сезон неуверенно, но уже видно проблески былой игры, что не может не радовать болельщиков.
А вот перспективы «Урала» выглядят туманно, даже несмотря на недавнюю победу над «Ахматом», которая, к слову, была волевой.
Нам кажется, что родные трибуны должны помочь ЦСКА уверенно набрать три очка, поэтому наш прогноз — «победа хозяев с форой -1» за 1.87.
Также интересной кажется ставка на «тотал больше 2,5» за 2.00. Учитывая неидеальную игру «армейцев» в обороне, ждем гола от «Урала», а от ЦСКА — как минимум двух. 0