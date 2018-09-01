ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки на чемпионат России по футболу 1 сентября 2018 года

В субботу, 1 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Урал» в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Урал».

ЦСКА

Московский ЦСКА на данный момент занимает скромное восьмое место в турнирной таблице, имея на своем счету всего шесть набранных очков.

«Армейцы» потерпели всего одно поражение, уступив «Ростову» (0:1), но и выиграть смогли только у тульского «Арсенала» (3:0).

При этом на счету «красно-синих» сразу три ничьи — с «Крыльями Советов» (0:0), «Енисеем» (1:1) и «Рубином» (1:1).

У ЦСКА в лазарете находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев и Георгий Щенников.

«Урал»

Футболисты «Урала» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти матчах четыре очка.

«Шмели» начали чемпионат с домашних поражений от «Анжи» (0:1) и «Краснодара» (1:2), за которыми последовала ничья с «Динамо» (1:1).

19 августа «Урал» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:4), а на прошлой неделе одержал победу над «Ахматом» (2:1).

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Среди травмированных у екатеринбургской команды значится только нападающий Гиорги Чантурия.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 1.52, победа «Урала» — 6.50, ничья — 4.20.

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«Армейцы» начали сезон неуверенно, но уже видно проблески былой игры, что не может не радовать болельщиков.

А вот перспективы «Урала» выглядят туманно, даже несмотря на недавнюю победу над «Ахматом», которая, к слову, была волевой.

Нам кажется, что родные трибуны должны помочь ЦСКА уверенно набрать три очка, поэтому наш прогноз — «победа хозяев с форой -1» за 1.87.

Также интересной кажется ставка на «тотал больше 2,5» за 2.00. Учитывая неидеальную игру «армейцев» в обороне, ждем гола от «Урала», а от ЦСКА — как минимум двух. 0