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    ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки на чемпионат России по футболу 1 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Урал ЦСКА
    Прогноз на ЦСКА — «Урал»
    Виктор Гончаренко
    В субботу, 1 сентября, ЦСКА на своем поле примет «Урал» в рамках шестого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Урал».
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    ЦСКА

    Московский ЦСКА на данный момент занимает скромное восьмое место в турнирной таблице, имея на своем счету всего шесть набранных очков.

    «Армейцы» потерпели всего одно поражение, уступив «Ростову» (0:1), но и выиграть смогли только у тульского «Арсенала» (3:0).

    При этом на счету «красно-синих» сразу три ничьи — с «Крыльями Советов» (0:0), «Енисеем» (1:1) и «Рубином» (1:1).

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    «Урал»

    Футболисты «Урала» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти матчах четыре очка.

    «Шмели» начали чемпионат с домашних поражений от «Анжи» (0:1) и «Краснодара» (1:2), за которыми последовала ничья с «Динамо» (1:1).

    19 августа «Урал» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:4), а на прошлой неделе одержал победу над «Ахматом» (2:1).

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 1.52, победа «Урала» — 6.50, ничья — 4.20.

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    «Армейцы» начали сезон неуверенно, но уже видно проблески былой игры, что не может не радовать болельщиков.

    А вот перспективы «Урала» выглядят туманно, даже несмотря на недавнюю победу над «Ахматом», которая, к слову, была волевой.

    Нам кажется, что родные трибуны должны помочь ЦСКА уверенно набрать три очка, поэтому наш прогноз — «победа хозяев с форой -1» за 1.87.

    Также интересной кажется ставка на «тотал больше 2,5» за 2.00. Учитывая неидеальную игру «армейцев» в обороне, ждем гола от «Урала», а от ЦСКА — как минимум двух. 0

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