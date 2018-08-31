«Ганновер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги 31 августа 2018 года

В пятницу, 31 августа, состоится матч второго тура чемпионата Германии «Ганновер» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Матч пройдет на стадионе «HDI Арена». Начало встречи — в 21:30. Прогноз на «Ганновер» — «Боруссия» Дортмунд.

«Ганновер»

В стартовом туре чемпионата Германии «Ганновер» навестил «Вердер», в матче против которого упустил победу в конце поединка. «96-е» вышли вперед на 76-й минуте после результативного удара Хендрика Вейдандта, но набрать три очка команде так и не удалось. За пять минут до конца основого времени «Музыканты» сумели восстановить равновесие благодаря точному удару от Теодора Гебре Селассие.

Примечательно, что подопечные Андре Брайтенрайтера блестяще провели предсезонную подготовку, выиграв во всех восьми контрольных поединках, а значит есть смысл говорить о хорошей игровой форме коллектива. Тем не менее, предыдущий официальный матч — в рамках последнего тура Бундеслиги минувшего сезона — «Ганновер» проиграл «Байеру». Теперь «96-х» ожидает еще более сложный соперник в лице одного из претендентов на чемпионство.

«Боруссия» Дортмунд

В прошлой кампании немецкого первенства дортмундская «Боруссия» совершила прекрасный старт, победив в первых шести играх из семи при одной ничьей, благодаря чему возглавила турнирную таблицу. На фоне кризиса у «Баварии», из-за которого в отставку еще в сентябре был отправлен Карло Анчелотти, это заставило наблюдателей считать «Шмелей» претендентом на серебряную салатницу. Тем не менее, дальше кризис подстерег уже рурский коллектив, после чего на ее тренерском мостике сменился наставник, и в итоге он занял лишь четвертое место.

В межсезонье во главе команды появился новый рулевой в лице Люсьена Фавра, а состав претерпел серьезных изменений. Качественное усиление обороны (Абду Диалло), центра поля (Аксель Витсель) и атаки (Мариус Вольф, Пако Алькасер) снова заставили считать «Дортмунд» тем соперником, который способен покончить с гегемонией «Баварии». Первый тур дал понять, что эти предположения не лишены оснований, ведь «Шмели» разгромили мощный «РБ Лейпциг» со счетом 4:1 и возглавили турнирную таблицу.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех хозяев оценивается в 4,80, а ничья — в 4,40. Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют в первом тайме за 4,50. 0