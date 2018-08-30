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    «Севилья» не будет издеваться над «Сигмой»

    «Севилья» — «Сигма». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 30 августа

    Лига Европы Севилья Футбол Испании
    Прогноз на «Севилья» — «Сигма»
    Эвер Банега
    В четверг, 30 августа, состоится ответный матч квалификации Лиги Европы — испанская «Севилья» будет принимать чешскую «Сигму». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — в 22:45 Прогноз на «Севилья» — «Сигма».
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    «Севилья»

    «Севилье», которая в минувшем чемпионате Испании финишировала на седьмом месте, пришлось начинать свой путь в квалификации Лиги Европы со второго раунда.

    Подопечные Пабло Мачина поочередно прошли венгерский «Уйпешт» и литовский «Жальгирис». Все четыре матча завершились победами «Севильи», причем с разницей забитых и пропущенных мячей 13-1. «Уйпешт» был обыгран со счетом 4:0 и 3:1, а «Жальгирис» — 1:0 и 5:0.

    На внутренней арене «Севилья» к этому моменту успела провести три матча. Здесь команда добилась менее впечатляющего результата. Сперва в битве за Суперкубок севильцы уступили «Барселоне» — 1:2. А в двух стартовых турах Примеры команда набрала 4 очка. В первом туре «Севилья» разгромила «Райо Вальекано» (4:1), а во втором дома сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0).

    «Сигма»

    «Сигма» в Лиге Европы стартовала с третьего раунда квалификации и прошла казахстанский «Кайрат». Обе встречи завершились победами представителя Чехии — 2:0 дома и 2:1 на выезде.

    А вот в чемпионате Чехии у «Сигмы» все обстоит очень плохо. В турнире сыграно шесть туров, и «Сигма», которая прошлый сезон завершила на четвертом месте, умудрилась проиграть в пяти матчах при одной победе — во втором туре была разгромлена «Млада-Болеслав» - 4:0. Уступила «Сигма» «Славии» (0:3), «Виктории» (0:1), «Словацко» (1:3), «Банику» (1:4) и «Яблонцу» (1:3). В итоге с тремя очками команда располагается на тринадцатом месте.

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    Как видим, «Сигма» пропускает в большинстве матчей — 16 пропущенных мячей в девяти поединках этого сезона.

    Прогноз

    Неделю назад «Севилья» минимально обыграла «Сигму» на выезде со счетом 1:0. Дожать соперника севильцам удалось лишь на 84-й минуте матча — отличился Пабло Сарабия.

    «Севилья» вполне резонно считается фаворитом и в ответной встрече. На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 1,15, на ничью — 9,30, а на сенсацию от «Сигмы» — 20,00.

    После матча против «Сигмы» «Севилью» ждет дерби с «Бетисом». «Красно-белые» наверняка попытаются пробиться в групповой этап Лиги Европы, не прилагая сверхусилий, возможно, предоставить отдых некоторым лидерам и сэкономить силы на матч Примеры, чтобы не допустить второй подряд потери очков. Безусловно, играть на удержание на своем поле «Севилья» не будет, однако и нестись вперед, чтобы забить три-четыре гола команде совершенно ни к чему.

    Наш прогноз на матч «Севилья» — «Сигма» — тотал меньше 3,5 голов за 1,68. 0

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    Прогноз на «Севилья» — «Сигма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В четверг, 30 августа, состоится ответный матч квалификации Лиги Европы — испанская «Севилья» будет принимать чешскую «Сигму». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — в 22:45
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